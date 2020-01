Uno de los grandes eventos del año en el mundo del entretenimiento está por llegar, nos referimos a los Premios Oscar 2020. Luego de los Globos de Oro es posible intuir qué películas, intérpretes, directores y productores pueden ser parte de la gala realizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

En ese sentido, y a poco del anuncio de los nominados, el cual será el próximo 13 de enero, estas son las películas que podrían competir pro quedarse con el galardón más deseado de la noche.

The Irishman - Netflix

Sin mayor reconocimiento en los Globos de Oro 2020, la aclamada película de Martin Scorsese sigue siendo una de las favoritas. Especialistas afirman que podría ser parte también de hasta 12 especialidades como mejor dirección, mejor actor, mejor actor de reparto, entre otros.

1917

Quizás una de las sorpresas de la última edición de los Globos de Oro luego de ganar como ‘Mejor película’. El trabajo del director Sam Mendes ha logrado tener la popularidad que necesitaba para poder llegar a los Premios Oscar como una de las favoritas. Se espera que tenga, por lo menos, unas 10 nominaciones.

Historia de un matrimonio - Netflix

La cinta de Noah Baumbach para Netflix no logró quedarse con el premio a ‘Mejor película’ de los Globos de oro, pero no ha perdido la oportunidad de ingresar a los Oscar. Se estima que sea considerada para 8 nominaciones entre las que destacan: dirección, actor, actriz, actriz de reparto y guion original.

Parasite

El director Bong Joon-ho no solo está haciendo historia en Corea del Sur, sino también tendría ya asegurado su premio como mejor película de habla no inglesa. Sin embargo, críticos afirman que no sería raro que consiga varias nominaciones más como mejor película, dirección, actor de reparto, guion original entre otros.

Joker

Joaquin Phoenix y Todd Phillips siguen siendo noticia y su ingreso a las nominaciones de los Premios Oscar no debería ser extraño. Todo apunta que tendrá por lo menos 7 categorías a su favor: película, actor, guion adaptado, fotografía, maquillaje y peluquería, sonido y edición de sonido.

Dolor y gloria

La película de Pedro Almodóvar podría hacerle competencia a Parasite, en la categoría mejor película de habla no inglesa. A esta candidatura podría sumarse mejor actor y guion original.