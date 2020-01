Timothée Chalamet será Bob Dylan en biopic del cantante y premio Nobel

Es indudable que la música de Bob Dylan marcó a toda una generación, por lo que era cuestión de tiempo para que se empezara a gestar una película sobre el premio Nobel de Literatura 2016. Going Electric es el titulo aún no confirmado de este biopic, del cual se conoce tendrá como protagonista a Timothée Chalamet.

El proyecto será escrito y dirigido por James Mangold, quien también tuvo a su cargo las exitosas Logan y Le Mans 66. Se trata del segundo film de este tipo que liderará Manglod luego de Walk the Line (2005), obra en la que retrató la vida del compositor Johnny Cash.

PUEDES VER Globos de Oro 2020: Joaquin Phoenix brindó polémico discurso contra los premios y Hollywood

Going Electric se centraría en la trayectoria de Bob Dylan durante la década de los sesenta. En aquellos años un joven Robert Allen Zimmerman, como se llama realmente, intentaba pasar del folk al sonido eléctrico del rock.

Para escribir la historia, Mangold se basaría de un primer guión trabajado por Jay Cocks (‘Pandillas de Nueva York’) y el libro ‘Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night that Split the Sixties’ publicado por Elijah Wald.

Sobre el encargado de dar vida a Bod Dylan en esta producción: Timothée Chalamet, se trata de uno de los jóvenes con mayor proyección en Hollywood y que fue nominado a los Óscar a mejor actor por la película Call me by Your Name.

PUEDES VER Once upon a time in Hollywood: versión de 4 horas sería lanzada por Quentin Tarantino

Recientemente también ha rodado la serie de Netflix, The King, y la última película de Woody Allen, Día de lluvia en Nueva York. Sin embargo, este 2020 promete un año cargado para el joven actor quien formará parte del elenco de The French Dispatch, de Wes Anderson, y Dune, dirigida por Denis Villeneuve.

Sobre la cinta se conoce también que el mismo Bob Dylan está trabajando de la mando con James Mangold y la productora Fox Searchlight, por lo que contarán los derechos de las canciones.