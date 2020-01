No hay duda que Keanu Reeves es el actor del momento. El público desea verlo en cualquier producción millonaria del cine, este es el caso de Star Wars, la cual tendría una nueva trilogía ambientada en la Antigua República.

Star Wars: Old Republic es una historia ambientada en una era antes de los Skywalkers, en donde la orden Jedi y Sith existían a lo largo de la galaxia.

Los fanáticos de la saga creada por George Lucas fueron introducidos a este universo gracias a los videojuegos Knights of the Old Republic, los que contaban la historia de Revan, quién comenzó como jedi pero recurrió al lado oscuro mucho antes que Darth Vader existiera.

Keanu Reeves en Star Wars: Old Republic

Ahora que esta podría llegar al cine, existen personas que desean ver a Keanu Reeves dentro de esta trilogía y este deseo se ha hecho realidad, gracias al youtuber stryderHD, quien realizó un fan tráiler que muestra al actor empuñando un sable jedi.

No hay duda que una de las partes más emocionante del video es cuando Reeves empuña el sable de luz verde y una voz en off le dice: “Tu vida nos pertenece”, y Keanu responde: “Bueno, tómala si puedes”.