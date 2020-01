Tras ocho episodios, la primera temporada de The Mandalorian llegó a su fin. La exitosa serie de Star Wars, que se estrenó en Disney Plus, nos ha dejado personajes para el recuerdo, como por ejemplo Baby Yoda, una pequeña criatura que se robó el corazón de los fanáticos.

Desde que apareció, se le conoció como the child y debido a su gran parecido con el maestro Jedi, lo nombraron como Baby Yoda. Sin embargo, la pequeña criatura tiene un nombre y tan solo dos personas lo saben, una de ellas es el director Jon Favreau y el otro, Taika Waititi.

El director de Thor: Ragnarok y Thor: Love and Thunder habló con The New York Times durante la alfombra roja de los Globos de Oro. Waititi se encargó de dirigir el último episodio de The Mandalorian y reveló que “¡No se llama Baby Yoda!”.

Por otra parte, Jon Favreau aún no develado el verdadero nombre de Baby Yoda, por lo que se intuye que este gran misterio se revelará en la segunda temporada. A quien tampoco le gusta este apelativo, es Bob Iger, CEO de Disney.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, el director Taika Waititi llegó a revelar lo que sería el nombre de Baby Yoda, “Pienso que es Nigel”. Hay que resaltar que esto no ha sido confirmado, sino un nombre tentativo por parte de Waititi.

baby Yoda

La segunda temporada de The Mandalorian podría llegar en otoño de 2020 a la plataforma de Disney Plus.