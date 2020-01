Todos recuerdan la vivienda de Harry Potter, una reliquia ubicada en Reino Unido la cual se ha convertido en un punto necesario para todos los fans de la película. Es así que cada día, muchas personas se acercan a la villa medieval de Lavenham para tomarse fotos frente al hogar de Tony y Jane Ranzetta, los dueños originales del lugar.

Todos quieren conocer la famosa casa en la que se rodó uno de los asesinatos más populares de la historia del cine. Y es que en la particular vivienda del siglo XV, se desarrolló la escena en la que Lord Voldemort lanzó una de las maldiciones imperdonables sobre los padres de Harry Potter, pronunciando el letal conjuro que los mató, “Avada Kedavra”.

Todo indica que al igual que el hechizo rebotó en el joven mago, la maldición del ‘Señor Oscuro’ recayó también sobre la casa. Porque aunque se acerquen muchos curiosos a visitarla, en dos años y medio ningún comprador se ha interesado por ella.

En entrevista con el diario Daily Mail, la dueña del inmueble Jane Ranzetta explicó que la vivienda, llamada ‘De Vere House’ lleva más de dos años en el mercado. La fama del lugar, más que ayudar a su venta, les ha impedido encontrar un interesado, a pesar de que bajaron el precio inicial en casi 50 mil libras.

Harry Potter casa en venta

“Estaba sentado en la primera fila cuando mi hijo Alexander me golpeó mientras roncaba. Me dijo, '¡Papá, nuestra casa está saliendo en pantalla! Yo respondí, “Tonterías", entonces, miré hacia arriba y allí estaba. Había muchos planos mostrando nuestra casa, me pareció muy bizarro", contó al diario británico Tony Ranzetta.

Desde entonces, infinidad de turistas comenzaron a acercarse a la vivienda y a acechar la casa, lo que en opinión del matrimonio y de sus agentes inmobiliarios, ahuyentó a los posibles compradores.

“La mayoría de los compradores potenciales quieren retirarse en Lavenham. Buscan una vida tranquila, pero vivir en esta casa es un poco como vivir en una pequeña pecera de cristal. Los agentes de bienes raíces creen que no ayuda tener una casa que es tan popular", detalló el dueño.

La mágica casa del condado de Suffold apareció en la película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en 2010. Era la locación que recreaba la antigua residencia de la familia Potter, y que Hermione Granger y Harry visitaron cuando fueron al Valle de Godric.