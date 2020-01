Once upon a time in Hollywood: versión de 4 horas sería lanzada por Quentin Tarantino

Once upon a time in Hollywood (Érase una vez en Hollywood) llegó a los cines con una duración total de dos horas y cuarenta minutos, sin embargo, muy pronto podríamos ver una versión un poco más larga.

Es sabido que Quentin Tarantino, director de la cinta, suele rodar mucho material para tener algunas tomas de apoyo y después, recortarlas en la sala de edición para entregar el trabajo final a las productoras. En esta oportunidad, es muy factible que veamos cuatro horas de Once upon a time in Hollywood.

La cinta de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt regresó a los cines con 10 minutos extra, sin embargo, el principal plato fuerte es el de cuatro horas. La información proviene de Collider: el equipo de la película se encontraba en el ArcLight de Hollywood cuando estaban discutiendo la fecha de estreno para esto.

“Todo está bien. Todo es genial. No sé si una audiencia se sentaría para eso, pero me encantaría. Así que se lo mostramos a Tom Rothman (presidente de Sony) y fue como, “OK, aquí está todo esto. Sabemos que esta es una película, pero tal vez puedas ayudarnos porque nos gusta todo”‘, comentó Tarantino cuando le contaron sobre la reducción del filme.

“La verdadera pregunta es ¿vamos a ver esto de una forma u otra?”, preguntaba rotundamente Brad Pitt. “Oye, mira, todo está bien, así que una vez que todo esté dicho y hecho, tal vez dentro de un año, probablemente lo hagamos”, respondió el director.

No sería la primera vez que Quentin Tarantino haga esto con una de sus cintas. Por ejemplo, con Los odiosos ocho, el director acabó realizando un montaje final de hasta cuatro partes, exclusivamente para Netflix.

Muy pronto veremos las cuatro horas de Once upon a time in Hollywood.