El irlandés, el gran perdedor de los Globos de Oro

Redacción

Netflix y el director Martin Scorsese no pudieron con los Globos de Oro que se entregaron la noche del domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

La 77ª edición de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dejó una lista de ganadores en la que no figura la cinta El irlandés que postulaba en cinco nominaciones.

PUEDES VER Brad Pitt: tres exnovias del actor coincidieron en los Globos de Oro 2020

Pese a que se perfila como la gran ganadora de los próximos Óscar, la aclamada película sobre la mafia no destacó ni como mejor película de drama, ni mejor actor de reparto (y eso que tenía a dos contendientes en esa candidatura, Joe Pesci y Al Pacino), ni mejor director ni mejor guion.

Eso no quiere decir que la cinta de Scorsese pierda fuerza en la carrera hacia los Óscar, pues la Academia y sus votantes funcionan de forma muy distinta a esta asociación de periodistas.

Sin embargo fue la película 1917 de Sam Mendes la sorpresa de la ceremonia, pues se llevó la estatuilla a Mejor película de drama. La cinta que narra la historia de dos jóvenes soldados británicos que deben entregar un mensaje en territorio enemigo durante la Primera Guerra Mundial también se alzó con el galardón a Mejor director, por encima precisamente de El irlandés, Joker o Historia de un matrimonio. Incluso el propio Mendes se mostró sorprendido por su galardón, afirmando que “cualquier director en todo el mundo vive a la sombra de Martin Scorsese”.

PUEDES VER Jennifer López recibe emotivo mensaje de Alex Rodríguez por no ganar en los Globos de Oro

“Es difícil hacer películas sin grandes estrellas y hacer que la gente venga a verlas al cine. Ojalá esto invite a las personas a ver las producciones en la pantalla grande”, agregó Mendes al recibir sus lauros.

Cabe precisar que 1917 que se estrenó en diciembre en Estados Unidos y recién este viernes llegará a España y a buena parte del mundo (en Perú la fecha tentativa de estreno es este 23), ya ha impresionado a los críticos por su técnica, pues fue rodada en un falso plano secuencia. Sus galardones la colocan ahora como favorita de cara a los próximos Óscar.

En tanto la ceremonia no solo fue una decepción para Martin Scorsese, quien estuvo acompañado de sus actores Robert De Niro y Al Pacino, sino también para Netflix que apenas alcanzó dos Globos de Oro de las 34 nominaciones a las que postulaba.

PUEDES VER Globos de Oro 2020: Joaquin Phoenix critica Hollywood con su discurso y ningunea los premios

La plataforma de streaming ganó en la categoría de mejor actriz dramática con Olivia Colman por The Crown y en la categoría de mejor actriz de reparto en un drama para Laura Dern que salvó el honor de Historia de un matrimonio, cinta que tuvo la mayor cantidad de nominaciones, en total 6.

A quien si dejó brillar la ceremonia fue a Quentin Tarantino, quien se llevó el galardón a Mejor guion. Con esta premiación, Tarantino acumula tres premios (los anteriores fueron por Pulp Fiction y Django desencadenado). El director destacó que el libreto se vio enriquecido por las aportaciones del trío protagonista, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

PUEDES VER Globos de Oro 2020: Elton John vuelve a ganar después de 25 años

Flashes para Brad Pitt y Jennifer Aniston

La película tuvo más premios, el de Mejor actor de reparto fue para Brad Pitt. El actor recibió su segundo Globo de Oro ante la mirada de sus colegas y en especial de su exesposa Jennifer Aniston. “Quería traer a mi mamá a la ceremonia pero cada vez que me ven con una mujer dicen que es mi pareja así que sería raro”, bromeó el actor en su discurso. En ese momento, en una de las mesas, la cara de Aniston, que estaba nominada a mejor actriz por su trabajo en la serie The Morning Show, parecía decirlo todo, al menos para miles de usuarios en las redes sociales que hicieron viral su expresión. La actriz celebró la broma de Pitt cuando ironizó sobre su vida amorosa.

Cabe precisar que entre la pareja solo existe una amistad. Pese a que siguen siendo una de las parejas que más flashes atraen en Hollywood y que muchos esperan a que vuelvan a estar juntos, ambos llegaron solos al evento, fueron sentados por separado y tras la ceremonia acudieron a la misma after-party en Sunset Tower Hotel. Pero Aniston fue vista con su amiga, la diseñadora de joyas Jennifer Meyer, mientras que Pitt llegó solo.

La ceremonia también dejó como ganador a Elton John. Luego de 25 años el cantante se llevó su segundo Globo de Oro, ahora por la canción original de su película biográfica, I´m gonna love me again. En 1995, el cantante ganó con el tema Can you feel the love tonight, original de la película animada de Disney El Rey León.