“Parasite”, dirigida por Bong Joon-ho, era la carta clave de Corea del Sur para quedarse con el premio a ‘Mejor película extranjera’ en los Globos de Oro 2020.

La cinta, que compitió junto a The Farewell, Les Miserables, Pain and Glory y Portrait of a Lady on Fire, se quedó finalmente con el reconocimiento entregado por Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Parasite es probablemente la película extranjera más llamativa del 2020, siendo una producción completa, cargada de comedia, drama, suspenso, humor negro e incluso terror por lo que los espectadores se mantenían al borde de sus emociones en cada una de sus escenas.

“Parasite” es protagonizada por Song Kang Ho, el actor preferido de Bong Joon Ho, con quien trabajo en los éxitos de taquilla Memories Of Murder (2003) y The Host (2006).