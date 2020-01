Tras su estreno en octubre del año pasado y después de acumular prestigiosos premios en su camino, Joker llegó a la premiación de los ‘Globos de oro’ para demostrar su calidad una vez más.

Es así como Joaquin Phoenix ganó este domingo el galardón como mejor actor dramático por su aclamada interpretación como ‘El príncipe payaso del crimen’ en la cinta que explicaría el origen del villano de Batman.

En la terna acompañaban a Phoenix el actor Adam Driver, quien también era favorito por “Historia de un matrimonio”, así como con Antonio Banderas por “Dolor y gloria”, Christian Bale con “Contra lo imposible” y Jonathan Pryce por “Los dos papas”.

Al recibir el premio, el actor tuvo un mensaje muy horizontal para con su compañeros. “Quiero decirle a todos los que estuvieron nominados: sabemos que no hay ninguno mejor que el otro. Estoy inspirado por ustedes. No puedo creer el gran trabajo que todos hicieron este año, por eso me siento honrado de ser mencionado junto a ustedes”, expresó el actor.

Durante la entrega del premio también agradeció al director Todd Phillips, su amigo, por soportarlo durante todo el rodaje. "Todd, fuiste un gran amigo y colaborador. Me convenciste de hacer esta película y de dar todo lo mejor de mí. Sé que soy un dolor de cabeza, no puedo creer que me aguantaras tanto”, agregó el intérprete del Joker.