La hora de tu muerte: Elizabeth Lail es la protagonista de la nueva cinta de terror

El terror y suspenso llegan con “La Hora de tu Muerte”, una cinta que promete engancharte de principio a fin. Dirigido por el talentoso cineasta Justin Dec y protagonizado por grandes figuras como Anne Winters (recordada por su impecable papel en la serie “13 Razones”), Elizabeth Lail (de las series “Once Upon a Time” y “You”) y Peter Facinelli (recordado por sus magníficas participaciones en “Crepúsculo” y la serie “SuperGirl”). La cinta se estrenará este 16 de enero.

La historia del filme nos muestra a una joven enfermera, quien descarga accidentalmente una aplicación que predice con exactitud la fecha y hora de la muerte de los usuarios. Ella tratará desesperadamente de burlar al destino antes de que su cuenta regresiva llegue a cero en los próximos dos días ¿Podrá hacerlo?

Recordemos que Lail trabajó en algunos cortometrajes estudiantiles como Model Airplane, ¡Pasiones! y Without. Se trasladó a Nueva York para encontrar trabajo y realizó un casting en el que fue seleccionada para interpretar el papel de Anna en la serie televisiva “Once Upon a Time”.

La Hora de tu Muerte

La joven actriz, Elizabeth Lail, ha tenido grandes oportunidades en el mundo de la televisión, pues brillo en la serie “Once Upon a Time” por su impecable participación y ahora la tenemos en “You”, donde da vida a Beck.

Mira aquí el tráiler de “La hora de tu muerte”

“La Hora de tu Muerte” llega a nuestros cines este 16 de enero, en todos los cines a nivel nacional.