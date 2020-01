El éxito en taquilla y las favorables críticas de Knives Out parecen haber sido suficiente para que Lionsgate haya dado luz verde a la secuela.

El impacto del detective Benoit Blanc en la cinta original fue tal que ahora Daniel Craig protagonizará la esperada secuela.

Cualquier parecido con 007 es pura coincidencia

Según dio a conocer The Hollywood Reporter, el director Ryan Johnson (Star Wars VIII: The last Jedi) declaró que la segunda entrega ya se encuentra en desarrollo, durante la fiesta previa a los Globos de Oro.

El cineasta agregó que estaba ansioso por hacer la grabación lo más pronto posible, idealmente en el próximo año.

“Daniel Craig se divirtió mucho haciéndolo y quiere hacer más”, agregó el socio productor de Johnson, Ram Bergman.

Por el momento, Lionsgate no ha hecho un pronunciamiento oficial al respecto, pero los fanáticos no pueden esperar más.

El elenco de Knives Out

Knives Out (2019) introdujo a Benoit Blanc, un detective implacable, que se encuentra investigando la muerte de un anciano escritor de novelas policíacas en la mansión del difunto.

Para descubrir la verdad, el personaje tendrá que sortear las trampas y mentiras que la excéntrica familia y los sirvientes del novelista han urdido.

La continuación será dirigida por Rian Johnson quien también volverá a escribir el guión, aspecto por el que fue destacado la película.

De acuerdo a El Confidencial, “No solo es deslumbrantemente inteligente. También es hilarante de principio a fin, y al mismo tiempo se las arregla para resultar del todo relevante”.