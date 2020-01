Joaquin Phoenix se llevó a casa el Globo de Oro como ‘Mejor Actor principal en drama’ por su interpretación de Arthur Fleck en Joker. Tras recibir el galardón, la estrella dio un discurso muy a su estilo dando las gracias a sus compañeros de terna, al director de la película, Todd Phillips, y a su prometida, Rooney Mara.

Aprovecho también la ocasión para poner sobre la mesa una serie de temas que pueden llegar a ser polémicos para algunos. Incluso, durante la transmisión de su discurso hubieron varias interrupciones por pitidos que dificultaban la comprensión de lo que estaba diciendo.

El actor mencionó frases como “No hay un puto mejor actor”, “Soy un grano en el culo, no puedo creer que me aguantes”, o “No tenemos que llevar aviones privados a Palm Springs”. estas fueron censuradas en algunas partes por la organización debido al horario y limítes de la televisión.

Por otro lado, la crisis climática parece ser un tema que lo tiene muy preocupado, pues Phoenix comenzó su discurso agradeciendo a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por optar por un menú vegano para la cena, en un esfuerzo por concienciar a la sociedad sobre los efectos que tiene la producción de origen animal en el medio ambiente.

También llamó la atención a sus compañeros famosos por expresar sus buenos deseos sobre asuntos como el medio ambiente sin llevar a cabo gestos personales para frustrar el cambio climático.

“Con suerte, podemos unirnos y hacer algunos cambios”, dijo el actor, antes de ir a la yugular. “Es genial votar, pero a veces tenemos que asumir esa responsabilidad y hacer cambios y sacrificios en nuestras propias vidas... no tenemos que llevar aviones privados a Palm Springs para los premios”, fueron las palabras con las que finalizó el intérprete del Joker.