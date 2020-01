Globos de oro 2020: conoce la lista completa de los ganadores [FOTOS]

El día de ayer se llevó a cabo la edición Nro. 77 de los Globos de Oro 2020. Una de las premiaciones más importantes del séptimo arte y televisión.

Entre las grandes sorpresas de la noche destaca "1917″, cinta de Sam Mendes que se alzó por sobre “Joker”, “Marriage Story” y “The Irishman”, como la mejor película de drama. En cuanto al mejor actor, Joaquín Phoenix se llevó, sin discusión, el galardón por su papel como Arthur Fleck.

A continuación te repasamos a los ganadores de los Golden Globe 2020.

Mejor película de drama

1917, Sam Mendes

Mejor película - comedia o musical

Once upon a time in... Hollywood, Quentin Tarantino

Mejor director

Sam Mendes, 1971

Mejor película de animación

Parasite, Bong Joon-ho

Mejor guión

Once upon a time in... Hollywood, Quentin Tarantino

Mejor actor en película de drama

Joaquín Phoenix, Joker

Mercidisimo Globo de Oro para Joaquin Phoenix y su Joker. 🚨🤡🚨 pic.twitter.com/dasayi1Ezg — Strip Marvel (@StripMarvel) January 6, 2020

Mejor actriz en película - comedia o musical

Awkwafina, The Farewell

Mejor actor en película - comedia o musical

Taron Egerton, Rocketman

Mejor actriz de reparto

Laura Dern, Marriage Story

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, Once upon a time in... Hollywood

Mejor canción original - película

“I’m Gonna Love Me Again” (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

Mejor banda sonora - película

Hildur Guðnadóttir, Joker

Mejor serie dramática

Succession

Mejor serie - comedia o musical

Fleabag

Mejor miniserie o película para televisión

Chernobyl

Mejor actor en serie de televisión - drama

Brian Cox, Succession

Mejor actriz en serie de TV - drama

Olivia Colman, The Crown

Mejor actriz en serie de televisión – musical o comedia

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Mejor actor en serie de TV – Musical o comedia

Rami Youssef, Ramy

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV

Patricia Arquette, The Act

Mejor actor de reparto en serie limitada o película para TV

Stellan Skarsgård, Chernobyl

Mejor performance de actriz en serie limitada o película para TV

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Mejor actor en serie limitada o película para TV

Russell Crowe, The Loudest Voice