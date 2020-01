Redacción Fama

Con el movimiento feminista Me Too desde los primeros minutos, la 77 edición de los Globos de Oro, que fue precedida por reclamos por la falta de inclusión de mujeres en la categoría dirección, culminó con discursos como el de Michelle Williams, al recibir el premio a mejor actriz de miniserie por Fosse/Verdon. “Cuando llegue el momento de votar, piensen en sus intereses, es lo que han hecho los hombres todo este tiempo. Es por eso que el mundo se parece tanto a ellos. Es hora de que se parezca más a nosotras”.

En cuanto a los favoritos, Joaquín Phoenix confirmó que va directo al Óscar a mejor actor por Joker. Su discurso también fue dirigido a los cambios y envió un mensaje también a sus colegas. “No quiero sacudir las cosas, pero esto es un desastre. Es bueno votar, pero hay que asumir lo personal y hacer cambios en nuestras vidas. No tenemos que viajar en avión privado a Palm Springs”.

Antes, Érase una vez en Hollywood se había convertido en la sorpresa, no por no ser favorita (llegó con cinco nominaciones), sino porque superaba a Historia de un matrimonio. Primero Quentin Tarantino ganó a mejor guion y luego Brad Pitt como mejor actor de reparto: “Antes yo veía cómo sus compañeros de trabajo recibían premios, pero él es todo un caballero, yo no estaría aquí sin ti”, le dijo a Leonardo DiCaprio.

La película de Noah Baumbach perdió en la categoría mejor actriz en la que era favorita Scarlett Johansson. Le tocó subir al escenario Renée Zellweger por Judy. “(Interpretar a Judy Garland) Ha sido un gran recordatorio de las elecciones en nuestras vidas”.

Los galardones de cine se repartieron. Laura Dern consiguió el primero para Historia de un matrimonio como mejor actriz de reparto por dar vida a la abogada de Nicole, el personaje de Scarlett Johansson. Pero la gran sorpresa llegó al final con el triunfo de 1917, de Sam Mendes. “Es difícil hacer una película sin grandes estrellas y hacer que la gente vaya a verla”, declaró sobre la película inspirada en los recuerdos de su abuelo sobre la Primera Guerra Mundial. “Que no se vuelva a repetir”, sostuvo cuando recibió el premio a mejor director.

La ceremonia inició con el monólogo del presentador británico Ricky Gervais, quien repetía el plato por quinta vez. Con frases como “ya nadie va al cine, todo el mundo está viendo Netflix”, bromeó con la ‘eterna’ discusión entre el cine y el streaming y luego se burló del fracaso de Cats. Además, se refirió a las denuncias en la industria del entretenimiento y en la iglesia. “Ha sido un buen año para las películas de pervertidos”.

Uno de los momentos en los que no tuvo éxito con la audiencia fue cuando habló de la falta de inclusión de directoras. Como se recuerda, de 77 ediciones, solo nominaron a cinco mujeres. “No hubo mujeres directoras este año, y eso es terrible. Ya hablé con la Asociación de Prensa Extranjera y no volverá a ocurrir”, sostuvo y agregó que, como solución, les dirían a los estudios que vuelvan a hacer lo de antes “cuando ni siquiera contrataban a mujeres directoras”, ninguna estrella de la gala lo festejó.

En televisión, destacaron la serie ‘Succession’ y ‘Chernobyl’ de HBO y Fleabag, la actual ganadora de los premios Emmy. Su protagonista y creadora Phoebe Waller-Bridge agradeció incluso al expresidente de Estados Unidos, quien también forma parte de los gustos del personaje. “Personalmente, me gustaría agradecer también a Obama por ponernos en su lista”. La comedia de la plataforma Amazon ganó a mejor serie de comedia o musical y el Globo de Oro a mejor actriz.

Discursos y homenajes

Después de su potente y famoso discurso en la ceremonia de los Óscar 2015 por la igualdad, Patricia Arquette ganó el Globo de Oro por The Act y aprovechó su discurso para hablar de los peligros actuales: incendio en Australia y las amenazas de Donald Trump a Irán. “No vamos a mirar hacia atrás en los libros de historia. Amo a mis hijos, otros van sin saber si le van a caer bombas en las cabezas a sus hijos. Les imploro que le demos a nuestros hijos un mundo mejor. Votemos el 2020”.

Este año, la Asociación de Prensa Extranjera homenajeó a Ellen DeGeneres y a Tom Hanks. Primero fue el turno del premio Carol Burnett a DeGeneres por su trayectoria en televisión. “Si no la hubiera visto en la televisión, habría pensado ‘Nunca podría estar en la televisión. No dejan que las personas LGBT estén en la televisión’. Y más que eso, habría seguido pensando que era un extraterrestre y que tal vez no tenía derecho a estar aquí”, dijo una emocionada Kate McKinnon sobre DeGeneres. La conductora agradeció a Burnett por inspirarla y habló del “poder de la televisión”.

El Cecil B. DeMille de este año fue para Tom Hanks y la presentación estuvo a cargo de Charlize Theron. “Él habla por todas las cualidades que aspiramos dentro y fuera de pantalla. Solo hace que el mundo sea un lugar mejor”. El ganador del Óscar, a su turno, agradeció. “Si uno no se roba algo de la gente con la que trabaja, no mejora. He mejorado viendo a los mejores actores en los escenarios. Son artistas excepcionales y Charlize es una de ellos”.

Premios

- Mejor actriz de serie dramática: Olivia Colman de ‘The Crown’

- Mejor actriz de comedia o musical: Awkwafina por The Farewell

- Mejor actor de miniserie o película hecha para televisión: Russell Crowe, The Loudest Voice

- Mejor serie de drama: ‘Succession’

- Mejor película extranjera: Parásitos