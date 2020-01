Los Globos de Oro 2020 llegaron a su fin y con esto ya sabemos quiénes son los grandes ganadores de la noche. Con actores de la talla de Joaquin Phoenix, Adam Driver y Scarlett Johansson, entre otros, más de un fan esperaba que su artista favorito se quede con un premio.

En esta nota podrás revisar la lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2020, la cual se llevó a cabo en el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills (Los Ángeles, Estados Unidos)

Una de las sorpresas de la noche. Sam Mendes se posiciona como el mejor director por su película 1917, derrotando a Bong Joon Ho (Parasite), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The Irishman) y Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood).

Golden Globe

Chernobyl triunfo como la mejor serie limitada o película para TV, superando a Catch 22, Fosse/Verdon, The Loudest Voice y Unbelievable.

Golden Globe

El premio para la Mejor película en idioma extranjero es para Parasite. De este modo, superó a sus competidoras: The Farewell, Les Miserables, Pain and Glory y Portrait of a Lady on Fire.

Parasite

Fleabag ganó el premio como Mejor serie de TV - musical o comedia, triunfando sobre Barry, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel y The Politician.

Golden Globe

Russell Crowe obtuvo el trofeo como Mejor actor en serie limitada o película para TV, por su interpretación en The Loudest Voice. En la categoría también participaron Jared Harris (Chernobyl), Sam Rockwell (Fosse/Verdon), Christopher Abbott (Catch 22) y Sacha Baron Cohen (The Spy).

Ruseell Crowe

Michelle Williams ganó como Mejor performance de actriz en serie limitada o película para TV, por Fosse/Verdon. Le ganó a Joey King (The Act), Katilyn Dever (Unbelievable) y Helen Mirren (Catherine the Great)

Golden Globe

El premio por Mejor actor de reparto en serie limitada o película para TV se lo llevó Stellan Skarsgård, por Chernobyl. El actor compitió con Alan Arkin (The Kominsky Method), Kieran Culkin (Succession), Tobias Menzies (The Crown) y Henry Winkler (Barry).

Stellan Skarsgard

Patricia Arquette fue galardonada como la Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV, por su papel en The Act. Sus oponentes fueron Toni Collette (Unbelievable), Emily Watson (Chernobyl), Helena Bonham Carter (The Crown) y Meryl Streep (Big Little Lies).

Golden Globe

El título de Mejor canción original lo obtuvo “I’m Gonna Love Me Again” de Rocketman, interpretada por Elton John y Bernie Taupin. También estuvieron nominadas “Beautiful Ghosts” (Cats), “Into the Unknown” (Frozen 2), “Spirit” (The Lion King) y “Stand Up” (Harriet).

Golden Globe

Rami Youssef se alzó con el galardón de Mejor actor en serie de TV – Musical o comedia, por su trabajo en Ramy. Los competidores fueron Michael Douglas (The Kominsky Method), Bill Hader (Barry), Ben Platt (The Politician) y Paul Rudd (Living With Yourself).

Ramy Youssef

El reconocimiento como Mejor actriz en serie de televisión – musical o comedia se lo llevo Phoebe Waller-Bridge por su papel en Fleabag. Así, derrotó a Christina Applegate (Dead to Me), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida) y Natasha Lyonne (Russian Doll).

Phoebe Waller-Bridge

Brian Cox se alzó con el galardón de Mejor actor en serie de televisión - drama, por Succession. Tras recibir su premió se disculpó sarcásticamente a los demás competidores: Kit Harington (Game of Thrones), Tobias Menzies (The Crown), Billy Porter (Pose) y Rami Malek (Mr. Robot).

Brian Cox

El premio por el Mejor guión lo consiguió Quentin Tarantino por su labor en Once Upon a Time in Hollywood. De este modo, superó a Noah Baumbach (Marriage Story), Bong Joon Ho y Jin Won Han (Parasite), Anthony McCarten (The Two Popes) y Steven Zaillian (The Irishman).

Quentin Tarantino

Olivia Colman se alzó con el galardón de Mejor actriz en serie de TV - drama, por su interpretación en The Crown. En la categoría, compitió con Jennifer Aniston (The Morning Show), Jodie Comer (Killing Eve), Nicole Kidman (Big Little Lies) y Reese Witherspoon (The Morning Show).

Golden Globe

Laura Dern fue reconocida como Mejor actriz de reparto en película, por su rol en Historia de un matrimonio. Así, dejó atrás a Kathy Bates (Richard Jewell), Annette Bening (The report), Jennifer Lopez (Hustler), Margot Robbie y (Bombshell).

Golden GLobe

Missing Link se llevó el premio por Mejor película animada, venciendo a Frozen 2, How to Train Your Dragon: The Hidden World, Toy Story 4 y Lion King.

Missing Link

Succession fue galardonada como la Mejor serie - drama, venciendo a Big Little Lies, The Crown, Killing Eve y The Morning Show.

Succession

Hildur Guðnadóttir fue la ganadora del premio Mejor banda sonora por Joker. Así, superó a Alexandre Desplat (Little Women), Randy Newman (Marriage Story), Thomas Newman (1917) y Daniel Pemberton (Motherless Brooklyn).