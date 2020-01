Para todos, uno de los giros más inesperados en Star Wars: el ascenso de Skywalker, ha sido el regreso de Palpatine. Se suponía que el Emperador había muerto en Star Wars: El Retorno del Jedi, pero no era así.

El hecho de que el personaje haya reaparecido no tiene mucho sentido para los seguidores, pero de acuerdo con información proveniente de We Got This Covered, la segunda temporada de The Mandalorian tendría la misión de explicar dicho evento.

Cuando la tercera trilogía de Star Wars retornó, Snoke aparentemente sería el villano que los protagonistas tendrían que enfrentar. El Episodio VII no explica su origen ni su relación con el Lado Oscuro de la Fuerza, por lo que se esperaba que Star Wars: Los Últimos Jedi proporcionara esta información. La película no lo hizo y en cambio se deshizo de él, dejando a Kylo Ren como el principal villano a vencer, lo que no era suficiente para llenar todos los vacíos de la historia, y se inclinaron por traer de vuelta a Darth Sidious.

Es por ello que una fuente cercana a WGTC asegura que la segunda temporada de The Mandalorian servirá como la plataforma que la franquicia necesita para armar todas las piezas del rompecabezas. La serie live-action se ubica entre el Episodio VI y el Episodio VII de la saga, lo que la convierte en la única línea temporal para darle explicación al retorno de Palpatine a la franquicia.

Las mismas fuentes que confirmaron que Ewan McGregor regresaría como Obi-Wan Kenobi en un nuevo show de Disney Plus y que un joven Luke también tendrá incidencia en este programa, han escuchado que en la siguiente entrega de The Mandalorian, un personaje que ya hemos conocido en la primera temporada, se encargará de mostrar quién fue el responsable de revivir al emperador.