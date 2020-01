La confirmación de Matrix 4 fue una de las noticias del mundo del cine que más alegró a los espectadores ya que, tras 17 años de espera, llega finalmente la ficción de las hermanas Wachowski a la pantalla grande.

Y por si no fuera poco, la cinta recogerá nuevamente al elenco principal con el protagonismo de Keanu Reeves, y según Warner Bros. la describió en un comunicado de prensa como una película completamente ambientada en el mundo de la popular cinta.

Pero esto no sería lo único que vendría de la franquicia, porque en un informe de We Got This Covered, la compañía estaría ya desarrollando una serie de televisión ambientada en el universo de Matrix y que sería transmitida a través de la plataforma de streaming, HBO Max.

Matrix - Tráiler

Además, se reveló que el papel principal sería una mujer, quien descubre que está en la Matrix, por lo que terminará uniéndose a la batalla contra las máquinas, siendo muy similar a la premisa de la película de 1999 y que la protagonista participará en la cuarta entrega, por lo que el programa será una especie de spin-off de las películas de las hermanas Wachowski.

Matrix 4 tiene se estrenará el 21 de mayo de 2021 y empezará su rodaje en Chicago en enero. Por el momento no se tiene una confirmación oficial de la serie ni más detalles de la historia que tendrá, pero se espera que logre alcanzar las expectativas de los fanáticos.