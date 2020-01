Marvel Studios habría recuperado los derechos de Hulk y Namor

Hulk y Namor son personajes icónicos dentro de la mitología de Marvel, pero ninguno ha tenido una película en solitario con el sello de Disney en asociación con Marvel Studios.

Para alegría de los fanáticos, esto podría cambiar y los personajes pronto tendrían una historia independiente dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Hulk en Age of Ultron

Según la web MCU Cosmic, Marvel pudo recuperar el dominio total de los derechos de Hulk y Namor, tras negociaciones con Universal Studios.

Cabe recordar que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, le pidió a Mark Ruffalo que exponga sus ideas para “The Hulk”. Por tanto, no es difícil pensar en una futura cinta del gigante esmeralda.

El señor de los mares, Namor

En cambio, el portal prevé que una película en solitario de Namor no sería una apuesta inteligente luego del éxito de Aquaman, su igual en el universo de Dc Cómics. Sin embargo, es un personaje gris que encajaría muy bien como aliado o antagonista de los Avengers.

Se prevé que su aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel se atisbe en “Los Eternos”, y que debut oficial se produzca en Doctor Strange and the Multiverse of Madness o en Black Panther 2.

¿Namor como parte de los Illuminati?

Por el momento, Marvel Studios no ha emitido comunicado oficial, pero se espera que anuncie alguna novedad a través de las redes sociales.

Uno de los mayores obstáculos de Marvel Studios fueron los derechos que rodean a algunos de sus más conocidos personajes como los X-men, Spiderman , los Cuatro Fantásticos, Hulk y Namor.

Tras los buenos acuerdos llegados en torno a Spiderman y los X-men, poco a poco Marvel está recuperando sus personajes y espera reunirlos finalmente en pantalla.