La primera serie de Disney Plus ambientada en el universo de Star Wars llegó a su final de primera temporada, pero al parecer no solo el cazarrecompensas se tomará un descanso sino también los suscriptores.

Tras su épico clímax, la ausencia de nuevos capítulos de la serie ha dejado al descubierto el poco atractivo del catálogo de la plataforma.

the mandalorian

“Después de casi un mes de suscribirnos al servicio, hemos visto casi todo lo que queríamos ver. Ahora que The Mandalorian ha terminado, estamos listos para cancelar nuestra suscripción a Disney Plus”, fue el veredicto del portal Cinema Analytica.

Según detalló, no hay suficiente contenido para que los adultos tengan suscripciones permanentes. Una apreciación que Disney deberá tomar en cuenta teniendo en cuenta que la mayoría de su contenido es para toda la familia o solo para niños.

PUEDES VER: Usuarios enfadados acusan a Disney Plus por quitarles contenido sin previo aviso

Estos son algunos de los títulos más importantes que podrán ser vistos en la plataforma

Otros fans reclamaron que el contenido original es mediocre, las películas de Marvel son sobrevaloradas y las películas de Star Wars no fueron suficientes.

Así, cientos de usuarios han empezado este movimiento ciertamente perjudicial para la plataforma de streaming, pero favorable para su competencia indirecta Netflix.

Disney plus quita de su servicio algunos contenidos. Créditos: Composición

Entre las razones para cancelar Disney Plus, los usuarios no optaron por marcar el precio como motivo ni problemas técnicos. En cambio, escribieron “Mandalorian terminó. Este es el camino” dentro de la opción Otros.

No cabe duda que el éxito de The Mandalorian le pudo jugar en contra a Disney Plus, por posiblemente opacar el resto de sus productos.

Por el momento, la situación se ha convertido en una razón para que la plataforma adelante el rodaje de la segunda temporada de la serie o presente novedades que fidelice a sus usuarios.