No cabe dudas que las producciones del Studio Ghibli han ganado bastante popularidad a lo largo de estos años, siendo consideradas como obras de gran calidad incluso una de ellas, El viaje de Chihiro, se llevó el Premio Oscar a Mejor Película de Animación.

Según reporta i-D, la casa de animación japonés estaría desarrollando dos películas para este año, siendo una de ellas la primera de Hayao Miyazaki desde que volvió de su retiro, “How do yo live?”, esto lo habría confirmado en un mensaje anual de año nuevo.

PUEDES VER: Usuarios enfadados acusan a Disney Plus por quitarles contenido sin previo aviso

Las cintas del creador se habría programado para una fecha de estreno antes de los Juegos Olímpico de Verano 2020 en Tokio. No obstante, Cartoon Brew informó que las proyecciones más recientes del productor Toshio Suzuki aseguran que es más probable que la ficción inicie entre 2021 y 2022.

Hasta el momento, eso es todo lo que describía el mensaje de Studio Ghibli, que no proporcionó más detalles sobre la fecha de estreno de la película o el nombre del segundo título de su otra obra.

El viaje de Chihiro - Tráiler

Por otro lado, recalcaron algunas noticias anteriores, lo que incluye el próximo parque temático del estudio y la obra de teatro Kabuki de Nausicaa of the Valley of the Wind, que relata la historia de una princesa quien descubre la verdad acerca de un bosque tóxico y se enfrenta a los planes criminales de un dictador que intenta destruirlo.

La noticia, llega después de que HBO Max consiga los derechos de transmisión en EE.UU para todas las producciones de Studio Ghibli, lo que incluye a títulos como La princesa Mononoke, My vecino Totoro, El viaje de Chihiro, entre otros.