Tras la muerte de Snoke en el Episodio VIII (2017), el director J.J. Abrams propuso traer de regreso a El Emperador, quien sería el villano final de Rey y Kylo Ren en El Ascenso de Skywalker (2019).

Sin embargo, había un problema. Darth Sidious murió en El Retorno del Jedi (1983). El episodio final explicó el motivo por el que regresó Palpatine, más no la forma en cómo lo hizo. La versión extendida de más de 3 horas explica mucho mejor este asunto.

Como toda cinta, Star Wars 9 también cuenta con material inédito y escenas eliminadas, las cuales podríamos verla en un formato digital. Esto fue confirmado por la editora de J.J. Abrams, Maryann Brandon, quien contó que habían muchas historias que no hemos visto en el cine:

"Era una especie de equilibrio delicado y hablaba mucho sobre cuánto queríamos revelar”, dijo. “Algunas escenas cambiaron bastante, la forma en que queríamos presentarlas al público. Al final, terminamos mostrando mucho menos de lo que teníamos previsto sobre El Emperador“.

“Había tanta información en la película y tantos personajes en los que queríamos que el público se concentrara. Creo que sentimos que no queríamos desordenar la película con cosas que no se necesitaban saber”, dijo.

El Ascenso de Skywalker nos trae de regreso al Emperador Palpatine tras más de 20 años. Foto: Lucasfilm

Para Maryann Brandon, la presencia de Snoke no era necesario ser contado, “Creo que surgió como un efecto visual que pensamos que sería realmente divertido para la audiencia, crear una imagen que contara toda la historia”.

“Creo que eso es exitoso. No tuvimos que cambiar mucho diálogo. Solo ves una toma y de alguna manera obtienes la información. Me encantan cosas así. Podemos tener un momento en el que solo ves algo en el fondo y dices: OK, lo entiendo totalmente”.

Esta última declaración hace referencia al planeta Exegol, cuando Kylo está por reunirse con el Emperador Palpatine y se puede ver, en varias cápsulas, algunos clones de Snoke.

Star Wars: The Rise of Skywalker se encuentra disponible en cines a nivel nacional.