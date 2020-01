Las docuseries de Netflix sobre crímenes reales siguen siendo populares y en esta oportunidad “No te metas con los gatos” (Don’t F ** k With Cats) no es la excepción.

Esta historia, dividida en tres partes, nos sumerge en los crímenes perpetrados por el canadiense Luka Magnotta y la persecución que realizaron dos usuarios de Internet que dedicaron su tiempo a identificarlo y encontrarlo, luego de ver videos de él torturando y matando gatos en línea.

“No te metas con los gatos" nos presenta la historia real de Magnotta, un canadiense que se dedicaba a subir vídeos a la deep web matando gatos. Todo empieza en el 2010 con Deanna Thompson y John Green, dos internautas que descubren una de las grabaciones por casualidad en Facebook y deciden descubrir la identidad del culpable para entregarlo a la policía.

Con el paso del tiempo, y las pistas que dejó Luka, ellos descubren su identidad, pero lo peor vino después, ahora el joven amenaza con matar a una persona y ellos lo deben evitar.

Trailer oficial de “No te metas con los gatos"

La historia de Luka Magnotta es muy cruda y es un caso que conmocionó a Canadá. El hombre actualmente está cumpliendo cadena perpetua en una prisión de Quebec por el asesinato del estudiante chino Lin Jun, entre otros cargos.

Con la atención del televidente en su punto más alto, y luego de conocer todo el proceso de captura del asesino, Don’t F ** k With Cats culmina con uno de los ‘detectives de Internet’ dirigiéndose a la cámara y culpando a la audiencia por concentrar la atención en Magnotta, un hombre que buscaba notoriedad en la sociedad y lo logró de la peor manera.

El documental se encuentra disponible en Netflix.