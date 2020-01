Matrix 4: todo lo que debes saber sobre la cinta protagonizada por Keanu Reeves [VIDEO]

Matrix 4, es quizá una de las películas más esperadas por el público. Dos de las razones son su protagonista, Keanu Reeves y la fecha de estreno, la cual coincide con la fecha de estreno de John Wick 4.

La cinta es descrita por Warner Bros como “una película completamente nueva ambientada en el mundo de The Matrix”.

Además, se sabe que parte del elenco original volverá a la saga, aunque no se sabe en que contexto, ya que algunos murieron en la última entrega.

¿Cómo concluyeron las cosas en Matrix Revolutions?

Neo realizó un pacto con las máquinas para hacer las paces con la humanidad, si él se encargaba de eliminar al agente Smith (Hugo Weaving). Sin embargo, momentos antes Trinity murió en sus brazos lo que obligó a Neo a sacrificarse después de derrotar a Smith, salvando así a Zion (la ciudad de los humanos) y a gran parte de la población.

¿Qué actores estarán en Matrix 4?

Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss volverá cono Neo y Trinity respectivamente, mientras que el actor Yahya Abdul-Mateen II de Black Mirror y Aquaman interpretará un papel protagonista en la película, que se especula podría ser Morpheus de joven. Neil Patrick Harris y Jada Pinkett Smith aparecerán también en esta secuela.

Carrie-Anne Moss y Keanu Reeves en la premiere de John Wick: Chapter Two en Hollywood, California, el pasado 30 de enero de 2017.

¿Cuándo se estrena Matrix 4?

Se cree que la película se empezará a rodar a principios de 2020, es así que el estreno de la cuarta parte de la saga está previsto para el 21 de mayo de 2021.

Lo que se sabe sobre Matrix 4

El presidente de Warner Bros indicó en un comunicado que “No podríamos estar más emocionados por volver a entrar a The Matrix con Lana (Wachowski). Ella es una visionaria, una cineasta singular y originalmente creativa. Y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo el nuevo capítulo del universo de The Matrix”.