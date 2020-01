Tras los estrenos de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home, el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) planea estrenar nuevas cintas para su Fase 4. Una de ellas es The Eternals o Los Eternos.

La cinta contará con Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, entre otros y nos presentará a seres celestiales que vivieron millones de años antes que se creará el UCM. Sin embargo, tuvimos una pequeña referencia a ellos en Thor: Ragnarok.

Los Eternos son seres creados por Los Celestiales. Fueron mandamos a la Tierra para proteger a la humanidad de su contra parte malvada, los Deviants. Son considerados como dioses, algo parecido a las deidades nórdicas de los Asgardianos. ¿Es por ello que vimos una conexión con Ragnarok?

En la tercera entrega del Dios del Trueno, hay una escena donde Thor, Hulk y Valquiria están escapando del ejército del Gran Maestro del planeta Sakaar. Al fondo se puede ver una nave que es exactamente igual a la que diseñó Jack Kirby para Los Eternos.

Marvel

Hay que tener en cuenta que el planeta Sakaar es una especie de vertedero espacial, donde llegan desechos de diferentes portales espacio temporales, por lo que una de estas nave pudo haber quedado atrapada. ¿Hay un Eterno manejándola? Eso es otra cuestión.

Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, definió a Los Eternos como “una película muy grande y cara. Y lo estamos haciendo porque creemos en la visión de la directora Chloe Zhao y creemos en lo que esos personajes pueden hacer y creemos que necesitamos continuar creciendo y evolucionando nuestro género hacia adelante".

The Eternals forma parte de la Fase 4 del UCM y llegará a los cines en noviembre de 2020.