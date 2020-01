Usuarios enfadados acusan a Disney Plus por quitarles contenido sin previo aviso

Cuando llegó Disney+ prometió que a diferencia de Netflix, no iba a quitar ningún contenido y que sería continuo, asegurando así la tranquilidad de los nuevos usuarios quienes podrían disfrutar de diferentes títulos durante todo el tiempo que estén suscritos.

Sin embargo, todo habría cambiado con el retiro de algunas producciones, dejando con gran descontento a los espectadores. Uno de ellos son Mi pobre angelito, seguido de Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York, Piratas del Caribe: navegando aguas misteriosas.

Mi pobre angelito - Tráiler

Y como no había quedado como parte del trato, miles de usuarios se sintieron estafados con el método que están empleando los encargados de la plataforma de streaming, por lo que muchos clientes están amenazando a La casa del ratón de cancelar su suscripción sino reincorporan las mencionadas películas.

No obstante, el servicio de video online incluyó en lugar de las ya mencionadas cintas, otras ficciones como Los Cuatro Fantásticos y el Deslizador de Plata, cambio que los seguidores no están tomando para nada bien y han decidido lanzar sus quejas a través de Twitter:

So @disneyplus is getting ready to make me drop this service....how you going to drop Home Alone 1 and 2 ? Sandlot? PIRATES OF THE CARIBBEAN 4 ??????????? Like whyyyyyy!!!!? Like I’m pissed! — BrittD (@Soon2BP) January 2, 2020

@disneyplus what happened to Home Alone and Home Alone 2? We watched them for the last 2 weeks and now they’re gone. Do you guys remove things at different times? I thought it was unlimited streaming of all things Disney all the time. — Brett Lubins (@BrettLubins) January 1, 2020

Okay but why take down the Home Alone movies? Don’t be a Netflix @disneyplus — morgan (@moblyy) January 2, 2020

Todo parece indicar que la estrategia de Disney+ no está funcionado como lo esperado y que según indican los tuits, su contenido, aunque relevante, sigue estando debajo de su competencia directa.