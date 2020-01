Si bien Star Wars: The Rise of Skywalker no ha recibido buenas críticas por parte de los especialistas, los fans sí estuvieron de acuerdo en que fue un final digno para la saga creada por George Lucas en 1977.

El Episodio IX dejó muchos momentos para el recuerdo, como por ejemplo el enfrentamiento final entre Rey y su abuelo, el Emperador Palpatine. Luego de caer producto de los rayos de Darth Sidous, la Jedi empieza a escuchar algunas voces que le dicen lo mismo, “levántate”.

Sin embargo, hay una sola que cierra el círculo que empezó en The Force Awakens. En el Episodio VII, Rey obtiene algunas visiones del sable de luz de Luke Skywalker y escucha: “Estos son tus primeros pasos...”, en The Rise of Skywalker, se revela que la voz inicial era de Obi-Wan Kenobi.

Antes del lanzamiento del Episodio IX, el director J.J. Abrams y Chris Terrio tuvieron largas discusiones acerca de cuál de todas las generaciones de Jedi iban a entrar en contacto con Rey. Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), Mace Windu (Samuel L. Jakcson) y Anakin Skywalker (Hayden Christensen), son algunos Jedi que se escucharon en Exegol.

“Si bien solo ves a las gemelas en ese momento, pensamos que eso le daría a Leia más centralidad, y realmente sentirías la fuerza al ver a Leia en la otra vida Jedi por primera vez”, contó Terrio. “Espiritualmente, n oes una idea loca que todos los Jedi estén con ellos, pero podría haber sido un poco impactante ver a todos estos nuevos personajes en Tatooine que no formaban parte de la historia de Leia, Luke y Rey”.

Terrio explica que pasaron horas debatiendo sobre cuál sería el disparo final de los fantasmas de la Fuerza, por lo que concluyeron que ver a todos ellos sería una “hermosa nota de gracia”, sin embargo, Rey al ver a sus dos maestros, iba a ser más fuerte.

Star Wars: The Rise of Skywalker se encuentra en cines a nivel nacional.