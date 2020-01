Netflix inició el año con una gran variedad de nuevas producciones en su repertorio. Spinning Out es una de ellas. Y es que la serie protagonizada por Kaya Scodelario ha logrado impactar a los usuarios por la crudeza y realismo con el que se representa a las enfermedades mentales en un mundo tan competitivo como es el del patinaje sobre hielo.

Este drama, creado por Samantha Stratton, narra la historia de una patinadora sobre hielo que, tras sufrir una terrible caída, está a punto de perderlo todo. Sin embargo, la talentosa Kat encuentra en el patinaje de parejas una nueva oportunidad de triunfar en este complicado deporte. Aunque no todo es lo que parece y, con el tiempo, ella tendrá que enfrentar riesgos que jamás imaginó.

La actriz que da vida a la protagonista de la Spinning Out, Kaya Scodelario, utilizó su cuenta oficial de Instagram el pasado martes para revelar más detalles sobre esta nueva producción. “Estoy realmente orgullosa de cómo tratamos los temas de la depresión y la enfermedad mental, de manera honesta y compasiva”, escribió la joven de 27 años a sus seguidores.

Además, con el fin de prevenir a los usuarios antes de ver la serie, informó que existen escenas a lo largo de los diez capítulos donde la protagonista se lastima a sí misma. “Hemos hecho todo lo posible para resaltar las dificultades de vivir con una enfermedad mental, pero también expresar lo bello, apasionado y complejo que es ser joven”, concluyó la actriz británica.

Además de la popular actriz de Skins, en el reparto también se encuentran January Jones (Mad Men), Willow Shields (Los juegos del hambre), Evan Roderick (Arrow) y Jonathan Van Ness (Queer Eye).

¿Spinning Out tendrá segunda temporada?

Netflix aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto, por lo que no es posible determinar si la serie tendrá una nueva temporada. Algunos cibernautas consideran que el final cerrado de la serie puede significar que esta no será renovada, mientras que otros consideran que hubo algunos cabos sueltos que merecerían una continuación.

De acuerdo a Cindy Holland, VP de programación de Netflix, esto solo será determinado con la data de audiencia que se obtenga del programa. La cantidad de personas que lo vieron y la presencia de los fans en las redes sociales son solo algunos de los factores a analizar.