Marvel Studios se ha caracterizado por ser inclusivo, desde empoderar a personajes femeninos hasta presentar al primer héroe afromaericano. En esta oportunidad, veremos a uno transgénero.

El presidente Kevin Feige estuvo como invitado especial en la New York Film Academy, donde habló sobre las aspiraciones que tiene Marvel Studios por incluir una mejor representación de la comunidad LGBTQ+.

Un asistente al programa le cuestionó sobre los planes que tienen Marvel y Disney para añadir superhéroes más diversos en las próximas Fases 4 y 5, poniendo un énfasis especial en un héroe transgénero.

“Sí, por supuesto que sí”, respondió Kevin Feige. “Muy pronto aparecerá. En una película que ahora mismo estamos filmando”.

Pese a que el presidente de Marvel Studios no especificó el filme en el que aparecerá este personaje, las dos producciones en activo son Black Widow y The Eternals. La primera ya acabó su producción y se encuentra, incluso ya salió el primer tráiler; el segundo se encuentra en filmaciones ahora mismo.

The Eternals (Angelina Jolie y Kit Harington) llegará en noviembre. Foto: Marvel

Hace un par de meses, Feige confirmó que en The Eternals se incluirá al primer personaje abiertamente gay con un papel importante. Esto lo dijo a Good Morning América, “está casado. TIene una familia. Y esto es parte de quién es él”.

MARVEL STUDIOS ESTRENOS EN 2020

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) contará con dos películas y dos series. A continuación te mostramos los títulos y fecha de estrenos.

- Black Widow (30 de abril de 2020)

- The Falcon and the Winter Soldier (mediados de 2020 por Disney Plus)

- The Eternals (noviembre de 2020)

- WandaVision (finales de 2020)