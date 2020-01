Cuando algunos pensaban que Marvel Studios iba a estrenar tan solo dos películas en este 2020, Disney+ anunció la llegada de dos series a su plataforma.

WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier han sido confirmadas para este 2020, por lo que el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), tendrá muy contentos a sus fanáticos.

En esta película te mostraremos todos los estrenos que tiene preparado Marvel Studios para 2020, entre películas y series.

BLACK WIDOW

La cinta de Scarlett Johansson llegará este 30 de abril. Estará ambientada tras los sucesos de Captain America: Civil War y nos contará el pasado de Natasha Romanoff antes de morir en Avengers: Endgame.

Johansson estará acompañada de Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Rachel Weisz (Melina Vostokoff/Black Widow), O.T. Fagbenle (Rick Mason) y William Hurt (Thaddeus “Thunderbolt” Ross).

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER

Disney+ confirmó que la serie de Anthony Mackie (Sam Wilson) y Sebastian Stan (Bucky Barnes) llegará a su plataforma. Aún no hay una fecha exacta pero se especula que llegaría entre junio o julio.

La trama se desarrollará tras los eventos de Avengers: Endgame, con Sam Wilson como el nuevo Capitán América, tras el retiro de Steve Rogers (Chris Evans). El vengador estará acompañado del Soldado del Invierno.

A los mencionados actores se le sumarán Daniel Brühl (Barón Helmut Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter) y Wyatt Russell (John Walker/ US. Agent)

THE ETERNALS

La segunda película del UCM llegará a cines en noviembre de 2020. Nos mostrará a Los Eternos, una raza alienígena inmortal, creados por los Celestiales. Fueron mandados la Tierra para proteger a la humanidad de sus contrapartes malvadas, los Deviants.

El elenco está compuesto por Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Don Lee (Gilgamesh), Lia McHugh (Sprite), Gemma Chan (Sersi), Barry Keoghan (Druig) y Kit Harington (Black Knight).

WANDAVISION

Aún no hay fecha exacta para el estreno de la segunda serie del UCM y llegará bajo la plataforma de Disney+. Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) y Paul Bettany (Vision) regresan en sus papeles en una especie de sitcom. Incluso los primeros episodios tendrán público en vivo.

En el elenco también se encuentran Teyonah Parris (Monica Rambeau), Randall Park (Jimmy Woo), Kat Dennigs (Darcy Lewis) y Kathryn Hahn (Agnes).

