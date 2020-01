Peliculas 2019: Justice League y las peores películas de superhéroes del año

El 2019 ha sido un año con filmes novedosas, desde el terror, el drama y por supuesto las infaltables películas de superhéoes. Muchas con una producción enorme detrás, otras con aspiraciones los premios de la Academia o conquistar la taquilla.

No obstante, independientemente de su objetivo, no todas estas películas han sido bien recibidas por la audiencia. A continuación, te mostramos el top de las peores cintas del 2019 que giran en torno al mundo de los superhéroes.

Una pareja diferente

Shazam

Unos cambios de aires siempre son idóneos para renovarse, pero que no surgieron efecto para DC Cómics. La película protagonizada por Billy Batson destacó por su irreverente sentido del humor, siguiendo el ejemplo de Deadpool. Sin embargo, poco pudo ofrecer al cine de superhéroes para entonces.

Quizás la película llegó tarde, pero para muchos llegó demasiado temprano. El guión seguía un sistemático cuento de origen con un desarrollo lineal con pocas sorpresas. De poco sirvieron las risas, cuando las personas en el cine sabían qué ocurriría minutos antes que un evento o linea ocurriese.

La segunda superheroína más fuerte del MCU

Capitana Marvel

Luego del éxito de Wonder Woman, los fanáticos de Marvel esperaban el anuncio de la película en solitario de Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson. En cambio, el universo cinematográfico de Marvel ofreció Capitana Marvel, un personaje que no contaba con la aprobación de los lectores en los cómics y no corrió con diferente suerte en el cine.

Para la crítica, la mayor falencia de la película recayó en el origen tan genérico de la superheroína, la cual también carecía de carisma y más personalidad. Así, el personaje y su historia de origen no fue visto con buenos ojos entre los espectadores.

La Liga de la Justicia

Justice League

El debut del equipo de superhéroes más importante de los cómics se vio empañado por una dirección poco inspirada y con falta de originalidad en cada aspecto posible. El elenco no pudo hacer mucho para sobresalir de un producto promedio, quizás el peor fallo para las altas expectativas de los fans de cómics

El fracaso en taquilla fue tal que miles de seguidores alrededor del mundo iniciaron la campaña #ReleaseTheSnyderCut, a través de las redes sociales, con el objetivo de que la versión del director original Zack Snyder viera la luz del día y así ignorar la existencia de la versión de Joss Whedon.

Un What If oscuro de Superman

Brightburn

Superman es el padre de los superhéroes, fuente de inspiración y modelo a seguir para futuros personajes fantásticos que se encaminen en el camino del bien. Sin embargo, el director David Yarovesky quisó dar un giro de tuercas terrorífico al origen del personaje.

Si bien la película partía de una premisa interesante, sus huecos argumentales y el efectista desarrollo de la historia lograron desanimar a más uno. En consecuencia, la cinta no logró hacer eco y promete quedar en el olvido por un buen tiempo.

La historia del poderoso Fénix llevado al cine por segunda vez.

X-men Dark Phoenix

"El director Kinberg no solo recicló los mismos temas y conflictos que han formado el núcleo de la saga desde la primera entrega, sino que además lo hace de forma atropellada y con sensación de pequeñez”, fue la sentencia de la crítica especializada.

Poca frescura quedó de las primeras películas de la última saga de los X-men. Los fans creyeron que esta vez no cometerían los errores de la primera adaptación de Dark Phoenix al cine, pero se equivocaron. En consecuencia, el filme se posicionó como una de las propuestas cinematográficas más decepcionantes del año.