Todo indicaba que este año sería bastante tranquilo para el universo de Marvel Studios. Por un lado, al cine solo llegarían las películas de Black Widow y The Eternals.

En lo que concierne a las nuevas series, solo estaba contemplado el estreno en Disney Plus de The Falcon and the Winter Soldier. Pero ahora la plataforma de streaming adelantó sus planes con otro de sus proyectos, que sin duda es uno de los más esperados.

La compañía a cargo acaba de anunciar que WandaVision, la serie centrada en la Bruja Escarlata interpretada por Elizabeth Olsen, adelantó su lanzamiento. Esta abordará de una u otra forma sus problemas psicológicos tras la muerte de Vision y el alcance total de sus grandes poderes.

Inicialmente su estreno estaba previsto para el 2021, sin embargo, ahora se ha confirmado que llegará este año.

Además de Olsen y Paul Bettany, la serie también recuperará a los personajes de Kat Dennings, y el de Randall Park, cuyo agente del FBI apareció en Ant-Man and the Wasp. Al mismo tiempo, Kevin Feige ha anunciado que el show tendrá relación con la próxima película del Doctor Strange, pues ahí también aparecerá Wanda.