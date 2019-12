Tras debutar como Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Tom Holland se convirtió en el actor del momento. Ha sido requerido por varios papeles en Hollywood, como por ejemplo Uncharted. Sin embargo, tendría problemas para realizar este filme.

Debido a su extenso contrato con Sony y Marvel Studios, el director habría abandonado este proyecto. ¿El motivo en específico? Spider-Man 3. La tercera entrega del arácnido estaría a punto de empezar su producción el próximo año.

Pese a que aún no hay un título oficial para Spider-Man 3 (Homecoming y Far From Home fueron los primeros), la plataforma Deadline ha informado que la cinta comenzará a rodarse en verano de 2020.

La tercera cinta del arácnido llegará el 16 de julio de 2021. Foto: Marvel

Recordemos que la fecha para su estreno es el 16 de julio de 2021 y formará parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acompañado de otras cintas como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Widow, The Eteranls, entre otras.

Poco o nada se sabe sobre Spider-Man 3, ni siquiera es confirmado el regreso de Jon Watts como director (trabajó en las dos anteriores). Lo único real es el regreso de Tom Holland como Peter Parker, luego de que Sony y Disney arreglaran sus problemas.