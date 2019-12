Con el paso de los años, la consolidación de las series en la televisión demuestra que la gente disfruta cada vez más este contenido. Los personajes, historias y actores han logrado quedarse con el interés del espectador y eso se demuestra con la confirmación de las temporadas.

Pero como no todo puede ser bonito, series de la talla de Game of thrones, Grey’s Anatomy y Stranger Things, tienes esas escenas de muerte que nadie quisiera ver, sobre todo luego de encariñarse con los personajes.

Sin orden de importancia, a continuación nombramos las muertes más dolorosas de la década en las series.

Derek Shepherd, Grey’s Anatomy

Perder a Derek Shepherd (Patrick Dempsey) fue difícil, y para muchos después de su salida, Grey’s Anatomy no ha sido la misma. Meredith (Ellen Pompeo) puede haber seguido adelante, pero definitivamente muchos de los fans todavía no.

Glenn Rhee, The Walking Dead

La ficción inició la temporada 7 con Negan (Jeffrey Dean Morgan) asesinando brutalmente a Glenn (Steven Yeun), quien había estado en la serie desde el primer episodio. Como si su muerte no fuera lo suficientemente brutal, su esposa embarazada Maggie (Lauren Cohan) se quedó sin el amor de su vida y nosotros sin él.

Robb y Catelyn Stark, Game of Thrones

Solo necesitamos dos palabras: boda roja. Se suponía que sería un día feliz para Robb Stark (Richard Madden), pero él y su madre Catelyn (Michelle Fairley) fueron asesinados por Walder Frey y Roose Bolton. Un momento que ningún fanático de Game of Thrones podrá olvidar.

Poussey Washington, Orange is the new black

La impactante muerte de Poussey (Samira Wiley) se produjo en la temporada 4 de OITNB a manos de un oficial de Litchfield. Mientras sus compañeros de celda se amotinaban en respuesta, los fanáticos también protestaron por la muerte, haciendo que #PousseyDeservedBetter fuera tendencia en Twitter.