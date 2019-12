Marvel: CEO reveló que la saga de Harry Potter influenció en cómo hacer el UCM

Una de las franquicias más grandes del séptimo arte es el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) de Marvel Studios. Las historias de Iron Man, Capitán América, Thor y los Vengadores no solo emocionaron y encantaron a los fans, sino también, a la crítica mundial.

Sin embargo, mucho antes de las aventuras de estos personajes, existieron otras sagas y universos que conquistaron a los amantes del séptimo arte, como por ejemplo, Harry Potter. Y, aunque no lo creas, sirvió para la influencia de la creación del UCM.

Pese a que han pasado varios años desde la conclusión de la saga principal de Harry Potter, los fanáticos siguen pendientes de todo lo que se publica y se revela acerca del mago más famoso del mundo. Este gran trabajo sirvió como inspiración para la creación de un universo mayor, Marvel Studios.

Kevin Feige, el presidente del UCM, fue entrevistado en The New York Film Academy, donde le consultaron sobre cómo Marvel hace películas capaces de atraer a diferentes tipos de público:

“Siempre uso mi experiencia al ver películas de Harry Potter”, empezó Feige. "Nunca leí los libros de Harry Potter. Mis hijos aún no tienen la edad suficiente, todavía no los leo y no los leí cuando salieron por primera vez. Pero fui a ver la película de Harry Potter durante el fin de semana de estreno. La vi, la disfruté y luego la olvidé y no pensé nuevamente en ella hasta que salió la próxima película de Harry Potter”.

La Infinity Saga es la creación del UCM. Foto: Marvel

“Esas películas estaban muy bien hechas, porque podía seguirlo todo. Podría entenderlo y rastrealo”, añadió el presidente. “De vez en cuando,me preguntaba ‘¿Quién es ese? Oh, claro …’ pero en su mayor parte podía descifrar todo por completo. Ahora, si hubiera visto cada película diez veces, si hubiera leído cada libro, apuesto a que hay docenas de otras cosas allí que vería y agradecería, pero nunca se interpusieron en mi camino para experimentarlo como una historia pura”.

En conclusión, Kevin Feige usó la “simplicidad” de las películas de Harry Potterr como un ejemplo para la narración del UCM, en el sentido de que los que no estén familiarizados con los cómics, pudieran entender la historia.