Las peores películas de 2019 según la crítica

El 2019 está muy cerca a terminar, y así como hubieron propuestas brillantes, también estuvieron las que fueron una total decepción. Y es que, parece una maldición que por cada título notable, hayan tantos o más que defraudan. En algunos casos sorprende porque llegan con altas expectativas, pero de otras, el desempeño ya se veía venir.

Una de las características de este año es que finalizaron varias franquicias. Por un lado tuvimos a Avengers y Star Wars con las películas Avengers: Endgame y Star Wars: el ascenso de Skywalker, respectivamente. Pero, como ya sabemos de qué va esta nota, por la otra esquina tuvimos a X-Men: Dark Phoenix la cual concluyó con casi veinte años de películas de los mutantes de Marvel con resultados lamentables.

Las películas que integran esta lista han recibido reseñas lamentables de parte de la crítica en diferentes portales especializados, estas en muchos casos no llegan ni al 10% de aprobación. Les presentamos a continuación cuáles han sido las películas para el olvido de este año.

Las Reinas del Crimen

La cinta basada en el cómic de Marvel titulado The Kitchen ha sido dirigida por Andrea Berloff, quien no consiguió entregar un trabajo fresco y atractivo ni para el público cautivo ni para una audiencia general. Los críticos la evaluaron duramente ya que afirmaron que estaba mal hecha, desastrosa y con un resultado incoherente. En su reseña para Página 12, Horacio Bernades fué muy duro al respecto.

“El problema básico de ‘Las reinas del crimen’ es de registro: si se hubiera respetado la hipérbole propia del comic, todo hubiera sido mucho más admisible, ya que el exceso estético no aspira, por definición, a ninguna verosimilitud”, mencionó el crítico.

Maestras del Engaño

Dos artistas del engaño, una de clase alta y la otra de los barrios bajos, deciden unirse para timar a los hombres. Protagonizada por Anne Hathaway y Rebel Wilson, este remake de la comedia Dirty Rotten Scoundrels resultó ser una película desastrosa, plana y mediocre que volvió a poner sobre la mesa que algunas películas no necesitan ser actualizadas. En su reseña para Sector Cine, Marcela Vargas dijo que “…ni la torpeza de Rebel Wilson ni el encanto de Hathaway son suficientemente poderosas para darle la vuelta a un guión tan pobre…”.

Hellboy

Warner Bros decidió hacer un reboot de Hellboy, en esta ocasión dirigida por Neil Marshall, la intención era revitalizar al personaje y darle un trasfondo violento y gore, sin embargo, estos esfuerzos, al igual que la honesta interpretación de David Harbour, no fueron suficientes para una propuesta que no ofreció nada nuevo para justificar su regreso. En su reseña para En Filme, Luis Fernando Galván expuso que “...los personajes son abordados con excesiva superficialidad y las acciones son resueltas con extrema rapidez”.

X-Men: Dark Phoenix

X-Men: Dark Phoenix no sólo se coronó como la peor película de la saga mutante, también como el mayor fracaso en taquilla de la franquicia. La película protagonizada por Sophie Turner como Jean Grey, adaptó uno de los arcos más atractivos y populares de los cómics, sin embargo, la inexperiencia como director de Simon Kinberg, así como un desarrollo perezoso de la trama, hizo que se perdiera la oportunidad de crear algo épico.

En su reseña para IGN, David Berrones señaló que “…no consigue remontar el vuelo, ni resultar tan épica, quedándose su narrativa en un punto medio que no satisfará a casi nadie”.

Cats

La adaptación de famoso musical de Andrew Lloyd Webber es quizás el mayor desastre del año. Produciendo pérdidas millonarias a Universal, la película de Tom Hooper fue calificada como un “extraño” resultado. La rara apariencia de gatos humanoides no sólo fue el problema, sino también las malas decisiones estéticas y de guión.

La crítica Raquel Hernández en su reseña para Hobby Consolas indica que el filme “...es un desastre absoluto: una película con una puesta en escena y una serie de decisiones estéticas completamente fallidas...”.

The Goldfinch

Basada en uno de los Best Sellers más populares sobre el atentado terrorista en el Museo Metropolitano de Nueva York, y con un elenco de ensueño que contó con Nicole Kidman, Sarah Paulson y Ansel Elgort, la película falló en varios flancos, pero el mayor de ellos fue el de la adaptación al condensar la extensa novela en una trama sin centro y sin conciencia.

En su reseña para Filo News, Jessica Blady compartió que “...es una película chata desde todos sus aspectos: actuaciones que no conmueven, una narración carente de propósito y una puesta en escena que no transmite absolutamente nada...”.

La Maldición de la Llorona

Con los spin-off de Annabelle - 29% y La Monja - 47%, Warner Bros. está formando poco a poco el Universo de El Conjuro - 86%. No debería de extrañarnos, pero no podemos evitar sentirnos aludidos y defraudados con la más reciente película de ese universo: La Maldición de la Llorona, película basada en la popular leyenda del espectro del título. La película no sólo llevó al mito a otro contexto y otro origen, sino que, como película de terror, quedó a deber por su nulo diseño de sustos y poco tino con el suspenso.

El especialista Eduardo Ortega escribió para Empire que “...los sustos no solo están demasiado esparcidos por la trama, sino que se sienten hechos al vapor”.

Proyecto Géminis

Proyecto Géminis tenía dos pilares fuertes, por un lado, el director ganador del Óscar Ang Lee, por el otro, a Will Smith, además de una producción ambiciosa y una historia de ciencia ficción alucinante en la que Henry Brogan, un asesino a sueldo ya demasiado mayor, decide retirarse, algo que no resultará fácil pues tendrá que enfrentarse a un clon suyo, mucho más joven.

Los críticos coincidieron en que se trata de una película innovadora en su aspecto visual, pero eso no fue suficiente para rescatar un guión fallido. En su reseña para Frecuencia Geek, Aarón Navarro mencionó que la cinta “...resulta ser una de las obras más flojas en la filmografía de Ang Lee debido a que en el relato no ofrece ni la profundidad ni la emoción que pudiera tener, cayendo en clichés y lugares básicos de cintas similares...”.