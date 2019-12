Harry Potter tendría una nueva película con los protagonistas originales [VÍDEO]

Como espectadores, la mayoría pensó que ya habíamos tenido todo de la saga de Harry Potter, pero para Warner Bros esto no es así. Afortunadamente, ha trascendido información de We Got This Covered, la cual asegura que una secuela podría estar en camino.

Muchos de los seguidores de la obra de J.K. Rowling nunca perdieron las esperanzas de conocer el futuro del personaje interpretado por Daniel Radcliffe, y al parecer serán recompensados.

La escena del epilogo del último largometraje de la saga, dejaba abierta la posibilidad de continuar con la historia de los tres amigos de Hogwarts. Obviamente, esto significaría que los veríamos en su versión adulta, como padres de familia y magos que deben lidiar con su identidad en el siglo XXI.

De acuerdo a fuentes cercanas a WGTC, Warner Bros ya estaría planeando continuar con la franquicia. La idea central sería retomar la historia 20 años después con gran parte del elenco original y esto sucedería después de que terminen la saga de Animales Fantásticos.

La historia se centraría en la hija de Voldemort, quien intentará resucitar a su siniestro padre. Como si una nueva película no fuera poco, hay esperanzas de que esta secuela inicie una nueva saga de la franquicia, la cual tendría como protagonista a Albus Severus Potter, el hijo más joven de Harry que debutó en Las Reliquias de la Muerte Parte 2.

Las fuentes de WGTC también aseguran que J.K. Rowling se involucraría por primera vez en el guión del filme y todo indica que le gustaría que fuera dirigido por David Yates, quien dirigió todas las películas de la anterior saga desde La Orden del Fénix.