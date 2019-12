The Batman, la nueva entrega del director Matt Reeves y Robert Pattinson, ya se encuentra en la etapa de preproducción, para dar paso a la fotografía principal en pocas semanas. Por lo que se han estado revelando información acerca de la cinta.

Por ejemplo, ahora último se ha filtrado una imagen desde el set, la cual nos ofrece nuevas pistas acerca de la cinta de DC y Warner. Así mismo, también se ha podido saber (según los rumores), cómo sería el traje del Hombre Murciélago que usaría Pattinson.

A continuación se detallarán SPOILERS de la imagen filtrada e información acerca de The Batman:

“Lo que se puede ver es una catedral en Cardington, al parecer es un funeral. Recordemos que informaciones previas revelaban que la película estaba buscando extras para una gran escena fúnebre en la película, y esta imagen apoya ese rumor. La lógica nos invita a pensar que puede tratarse del funeral de Thomas y Martha Wayne”.

Batman

Pese a la información filtrada, algunos insiders sugieren que no se trataría de esta escena en particular, pues la cinta de Matt Reeves buscaría no volver a explorar caminos que ya se han visto en anteriores cintas del Hombre Murciélago.

En la imagen filtrada se puede ver también algunos dirigibles, una seña de identidad de Gotham. Fueron muy usados en Batman: La serie animada, el cual serviría de inspiración para la película.

Así luciría Robert Pattinson como Batman según Lee Bermejo. Foto: Instagram

Por otro lado, el ex reportero de Variety, Kris Tapley, publicó en su cuenta de Twitter cómo luciría Robert Pattinson como Batman. El traje estará inspirado en los diseños de Lee Bermejo, quien compartió en Instagram un fan-art del actor usando las mallas del héroe.