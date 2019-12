La llegada de You a la plataforma de Netflix fue un éxito rotundo en su primera temporada, por lo que el estreno de la segunda no podía ser menos interesante y anhelada por los seguidores de la serie, quienes quedaron atrapados por la extraña historia de Joe Goldberg.

En la primera temporada, la historia de Goldberg, un gerente de librería, que logra meterse en la vida de la inestable Guinevere Black atrapó a un gran número de espectadores y demostraron que la cruda historia de un manipulador y su víctima también podía ser atractiva.

You: espeluznantes reacciones de los fans

El desenlace de la segunda temporada, sin embargo, dejó más preguntas que respuestas y sembró la duda entre los fanáticos de la serie si habría una tercera entrega de la historia de Joe Goldberg, ahora llamado Will Bettelheim y su nueva víctima/interés Love Quinn. Sobre todo considerando que, a pesar de la buena crítica que tuvo la serie, Lifetime, canal en el que se estrenó la primera entrega, cedió la secuela a Netflix.

Precisamente quien se encargó de confirmar los rumores de una tercera temporada de You fue el mismo Penn Badgley, quien durante una entrevista con Entertainment Tonight señalaría que a raíz del desenlace de la segunda temporada, Love ya no sería la misma.

“Ella no parece ser el mismo tipo de persona. No parece el mismo tipo de depredador. No parece ser... Ya sabes, me atrevo a decir que en la tercera temporada... ¡Ay Dios!”, indicó un distraído Badgley quien, según la entrevistadora, se llevó las manos a la cabeza.

Inmediatamente, Badgley intentó disimular el desliz asegurando que él no podría asegurar algo así. “Técnicamente no puedo... Quiero decir, ¿de forma no oficial?” aseguró.

Precisamente la creadora de la serie Sera Gamble había remarcado un día antes que tenían muchas ideas para una tercera temporada, si es que llega a aprobarse. “Podría volver por una tercera temporada sin lugar a dudas. En primer lugar depende de los que tienen el control. Esperamos que mucha gente la vea y que tengamos la oportunidad de seguir haciendo la serie. Tenemos una idea para la tercera temporada que es TAN emocionante que la gente está hablando de ello constantemente en la sala de guionistas” aseguró.

El error de Penn Badgley ha sido comparado con las filtraciones que Tom Holland realizaba de manera inconsciente con las películas de Avengers Infinita War y Avengers Endgame.