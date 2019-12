You temporada 2 llegó y los fans ya han comenzado a compartir sus reacciones en redes sociales. Con el regreso de Joe Golberg, ahora llamado Will Bettelheim, quien también se sumó a la historia su ex Candace y su nuevo interés amoroso, Love.

Pero con el final de You 2 con más preguntas respuestas, todo indica que los nuevos capítulos nos han dejado más de una pista sobre lo que veremos en la posible nueva entrega de la serie de Netflix.

Para el portal Deadline hay tres factores que llevan a pensar en una continuación de “You” por parte de Netflix.

Primero, la filmación de la primera y segunda temporada de You, las cuales se grabaron en Nueva York y California respectivamente, dejaron una inversión de $7.213 millones de dólares en la última ronda de beneficiarios de créditos fiscales para el estado de Los Ángeles.

Segundo, las disposición de los guionistas y productores es tal que están esperando el llamado de Netflix para iniciar la temporada 3 de You. La productora Sera Gamble le dijo a Cosmopolitan UK que está más que lista para continuar con el desarrollo de la serie.

Finalmente, ¿cuál será el destino de Joe? ¿Pagará sus crímenes? Como se sabe, la ficción está basada en la novela del mismo nombre escrito por Caroline Kepnes. La temporada 2 se basó en Hidden Bodies, la secuela del texto.

Ahora, quiénes siguen a Kepnes en Twitter saben que la escritora confirmó un tercer libro por lo que los nuevos capítulos estarían asegurados. En conversación con i News, la mujer de 43 años dio un pequeño avance del destino y paradero de Joe Goldberg.

“Joe decide mudarse a una pequeña isla por razones de amor, por el bien común... allí tendrá que descubrir cómo lidiar con todos los problemas íntimos que acarrea... ¿puede salir realmente impune después de causar mal en comunidades tan pequeñas?”, escribió.