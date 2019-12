Star Wars, Spiderman, Matrix y Batman, los finales más decepcionantes de buenas trilogías

Las duras críticas que viene recibiendo Star Wars: The Rise of Skywalker, hacen ver lo difícil que es cerrar una trilogía, de una manera en la que todos estén satisfechos. El Episodio IX no solo marcó el final de estas nuevas entregas, sino también, la saga creada por George Lucas.

Sin embargo, no es la única cinta con una ola de críticas decepcionantes. Han existido otras películas, de las cuales los fans esperaban más, y terminaban ‘renegando’ por lo visto en la pantalla. Tenemos por ejemplo Spider-Man 3, Matrix 3, Blade: Trinity, entre otras.

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

Los fans salieron de las salas de cine con sentimientos encontrados. La cinta de J.J. Abrams dejó más preguntas que respuestas y muchos cabos sueltos, por lo que significó un fallo en la nueva trilogía de Disney.

BATMAN: THE DARK KNIGHT RISES

La crítica de la tercera entrega de Nolan es similar a la de Rise of Skywalker: dicen que la película puede ser buena pero ridícula en lo que respecta a toma de decisiones. En el Caballero de la Noche, se insinuó que Batman iba a ser un vigilante de Gotham y enemigo de la ley; sin embargo, en la tercera entrega, Bruce estuvo retirado por ocho años.

BLADE: TRINITY

La cinta tuvo problemas desde la producción, por ejemplo el actor Wesley Snipes tuvo inconvenientes para trabajar con el director David Goyer, por lo que usaron dobles y CGI para añadir a Blade, dando como resultado, la peor película de la trilogía.

SPIDER-MAN 3

Al principio no se pensó en una trilogía, pues iban a hacer Spider-Man 4, sin embargo fue cancelada. La cinta de Sam Raimi y Tobey Maguire fue una decepción total para los fans del arácnido. Una inclusión forzada de Venom, la muerte de Ben Parker, M.J. secuestrada de nuevo, entre otras.

THE GODFATHER: PART III

A pesar que el director Francis Coppola estaba detrás de la dirección de la tercera entrega, sin embargo, el último vistazo al jefe de la mafia de Al Pacino, terminó muy por debajo de las dos anteriores por cosas como la falta de química entre Andy García y Sofía Coppola y el maquillaje.

THE MATRIX REVOLUTIONS

El fracaso más rotundo de las trilogías en el cine. La cinta se enfocó demasiado en la fortaleza humana de Zion, mientras que el Agente Smith se convirtió en un jefe final de un videojuego. Escenas absurdas, aburridas con personajes poco interesantes.

TERMINATOR: RISE OF THE MACHINES

La falta de James Cameron y Linda Hamilton terminó lastimando el proyecto desde el inicio de rodaje, al punto en que iba a decepcionar a muchos sin importarles la trama. Además, el final de la película, fue el momento más deprimente de toda la saga.

X-MEN: THE LAST STAND

La última cinta de los mutantes arruinó la saga, de tal manera que Fox decidió enfocarse en Wolverine, para después, crear una nueva saga predecesora.