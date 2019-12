Hace unos días se estrenó Star Wars: The Rise of Skywalker y ha dejado muchas dudas entre los fanáticos acérrimos de las sagas, debido a su inesperado giro de guion. Y aunque se sabe que Rey no sería el único personaje que no conoce la identidad de sus padres, antes de ella hubo otro predecesor, sería Anakin Skywalker, quien vivió con su madre y nunca supo la identidad de su padre.

Entre las teorías más extendidas entre la comunidad de seguidores era la posibilidad de que el Emperador Palpatine fuese de algún modo el verdadero padre de Anakin y que habría utilizado los poderes de la Fuerza para crearlo.

La teoría se basaba en una escena de uno de los cómics de Star Wars en la que se veía al Lord Sith manipulando el útero de la madre de Anakin, por esta razón, las revelaciones sobre el árbol genealógico del Emperador hechas en El ascenso de Skywalker dejaron bastante confundidos a los fans.

Sin embargo, uno de los directores creativos de Lucasfilm, Matt Martin, se dispuso a aclarar tales dudas a los seguidores a través de Twitter, donde aseguró rotundamente que la creencia de que Palpatine es el misterioso padre del temible villano sería completamente incorrecto según el canon de la saga:

“Puedo asegurarte al 100% como alguien que trabajó en el cómic, que ese no es para nada su significado. No estoy diciendo que se pueda malinterpretar y que próximamente haya una gran revelación. Estoy diciendo que no es cierto”, explicaba Martin cuando un fan de la saga sacaba a relucir dicha teoría”, finalizó el director.