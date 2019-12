El final de serie ha dejado más dudas que respuestas. Nuevos personajes prometen poner en aprietos a Mando y su equipo de amigos. Es nada menos que el nuevo villano Moff Gideon, portador del poderoso sable oscuro.

Mucho se ha hablado sobre el arma que incursiona por primera vez en las películas de Star Wars, pero es conocidas por los fans más avezados de la franquicia intergaláctica. Entre estos se encuentran Ray Park y Sam Witwer, actores que dieron vida a Darth Maul en “Star Wars: La amenaza fantasma” y “Star Wars: Rebels” respectivamente.

Darth Maul 2019

A través de Twitter, Park publicó una foto de sí mismo con el maquillaje de Darth Maul. Asimismo, se lee “Encuéntrame en Dathomir”, planeta de origen del sith. Un dato desconocido por muchos fanáticos hasta ahora.

De igual forma, Witwer se pronunció al respecto y escribió “Estoy un poco enojado. No. Furioso. Acabo de ver Mandalorian. Eso es mío”, haciendo referencia al sable oscuro que reclamó su personaje en la serie animada Star Wars: Clone Wars.

Popular personaje tendría serie en Disney+. (Foto: Captura)

Tras esto, muchas especulaciones sobre su regreso en The Mandalorian han surgido entre los fans, puesto que el showrunner Jon Favreau afirmó que muchos de los personajes clásicos de Star Wars aparecerán en la serie.

Sin embargo, a menos que el sith tenga un clon merodeando en la galaxia, Darth Maul no regresará, al menos no en la línea temporal de The Mandalorian. Esto se debe a que el personaje fue asesinado de manera definitiva por el mismo Obi Wan en Star Wars Rebels.

Como revelaron la serie animada Clone Wars y Rebels , el sith reclamó el sable oscuro cuando tomó el control de Mandalore durante las Guerras Clon, pero lo abandonó hasta el auge del Imperio y su conquista de la galaxia.

Finamente, Rebels develó que el arma terminó en la posesión del nuevo líder elegido de Mandalore, Bo-Katan Kryze.