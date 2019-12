Star Wars: The Rise of Skywalker, la última entrega de la saga galáctica, viene cosechando una gran cantidad de audiencia y ha acumulado más de 700 millones de dólares en la taquilla. El éxito del episodio que cierra la última trilogía se debe en gran parte al regreso de uno de los personajes más importantes del universo de George Lucas: el Emperador Palpatine.

Para el episodio IX, el malvado Palpatine emerge como el responsable de manipular los sucesos que desembocaron en la lucha final entre su gigantesca flota de Destructores y él contra Rey y las disminuidas fuerzas de la Alianza Rebelde.

Sin embargo, aunque inicialmente el retorno del Lord de los Sith parecía un intento por salvar la franquicia ante la mala recepción que tuvieron las películas ‘Solo: A Star Wars Story’ y el episodio VIII ‘The last Jedi’, los productores de la última entrega han señalado que todo fue parte del plan.

Las primeras versiones posteriores al anuncio del retorno del Lord Sith apuntaban a un supuesto permiso por parte de Colin Trevorrow, quien iba a dirigir el episodio IX, a JJ Abrams para traer de vuelta a Palpatine, esto no podría ser completamente cierto, según señaló Chris Terrio, coguionista de Rise of Skywalker.

En una entrevista para AwardsDaily, Terrio atribuyó a la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, la vuelta a Palpatine. “Kathy Kennedy tenía un plan claro sobre dónde querían que terminaran las cosas. Tenían planes claros sobre ciertas marcas narrativas que querían que tuviéramos. También nos dieron mucha libertad dentro de eso. Sabíamos que Rey y Ren eran la clave de esta trilogía, pero también sentimos que no había manera de que nosotros no íbamos a encontrar un camino hacia la redención para Kylo Ren, el hijo de Han y Leia" indicó.

Al tener clara la idea de la redención de Kylo Ren fue que empezaron a buscar un villano de peso para la trilogía. “Fue entonces cuando realmente comenzamos a perseguir agresivamente esta idea de que hay un viejo mal que no murió, la fuente del mal en la galaxia es este espíritu oscuro que espera su venganza y espera su momento. Aunque el cuerpo de Palpatine murió en ‘Return of the Jedi’, fue paciente y ha estado esperando su oportunidad de restablecer su dominio total” indicó.

Fue allí cuando le consultaron si fue Kathleen Kennedy la responsable de traer de vuelta al Emperador, a lo que Terrio respondió: “Kathy tuvo esta visión general sobre contar la misma historia durante nueve episodios. Aunque por como manejamos el episodio VII y VIII, no necesariamente sabrías de inmediato que estábamos contando la misma historia. Ella pensó que sería un final muy fuerte para el novena película. Esto encaja bien con JJ porque ama los trucos de magia” aseguró.

“Cuando vuelves a ver las películas, las cosas comienzan a tener sentido adicional. Ren y su devoción a la idea de su abuelo. La voz que siempre ha escuchado en su cabeza. Las similitudes entre Snoke y Palpatine. La intención era que, llegando al Episodio IX, te dieras cuenta de que había razones reales por las que todo esto está sucediendo. Todo muestra cómo esta historia se está luchando cíclicamente a través de la serie" sentenció.