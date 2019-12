Star Wars: estos son los 10 agujeros de guion del Ascenso de Skywalker

No existe la película perfecta, mucho menos si sirven para cerrar una saga de más de 40 años, como lo es Star Wars. El más claro ejemplo es el Episodio IX: The Rise of Skywalker, cinta que ha dejado con más preguntas que dudas entre los fanáticos.

La película de J.J. Abrams sirvió como una conclusión final a la saga creada por George Lucas en 1977. Sin embargo, no estuvo exenta de agujeros de guión. En esta oportunidad te mostraremos las 10 preguntas sin respuestas.

1. LA RESURRECCIÓN DEL EMPERADOR PALPATINE

“El lado oscuro de la Fuerza es un camino hacia muchas habilidades que algunos consideran antinaturales”, fue la frase del Emperador hacia Kylo Ren. Sin embargo, no hay una explicación lógica ni científica de cómo sobrevivió al Episodio VI.

Star Wars: The Rise of Skywalker. Foto: Lucasfilm

2. DARTH SIDIOUS Y SNOKE

El Emperador le reveló a Kylo Ren que lo había estado manipulando todo el tiempo a través de Snoke, un clon o criatura genéticamente modificada por sus secuaces. Eso se dejó ver en tanques de Exegol, donde habían más de estos personajes. ¿Para qué o por qué crearon más?

Star Wars: The Rise of Skywalker. Foto: Lucasfilm

3. POE Y LA VELOCIDAD DE LA LUZ

Durante una persecución en el espacio, Poe Dameron usa el salto a la velocidad de la luz en más de una oportunidad, de planeta en planeta. Sin embargo, esto contradice el canon de Star Wars, pues las naves no pueden saltar al hiperespacio si están demasiado cerca de un pozo de gravedad como un planeta.

Star Wars: The Rise of Skywalker. Foto: Lucasfilm

4. EL SABLE DE LUKE

En Star Wars: The Last Jedi, Rey y Kylo Ren destruyen el sable de luz en un enfrentamiento. Incluso, al final de esa cinta, Rey sugiere que aún no ha construido su propio sable láser. ¿Cómo o cuándo lo hizo?

Star Wars: The Rise of Skywalker. Foto: Lucasfilm

5. LA DAGA SITH

Rey parece percibir desde un principio que este artefacto tiene una larga historia, sin embargo, debió haber sido creado hace un par de décadas, puesto que fue diseñado para mostrar el camino hacia un trozo de la Estrella de la Muerte.

Star Wars: The Rise of Skywalker. Foto: Lucasfilm

6. VIAJES DE IDA Y VUELTA HASTA KEF BIR

Kylo Ren rastrea a Rey, siguiéndola hasta Kef Bir, donde se enfrentan en los restos de la Estrella de la Muerte. Ella escapa usando su TIE Whisper, dejándolo ahí. Jannah y los otros exsoldados de asalto que vivían en este planeta se unen a Finn y Poe para abandonarlo.

¿Conclusión? Las únicas naves que podrían haber salido de Kef Bir fueron usados por Rey y Finn. ¿Cómo Kylo Ren pudo abandonar el planeta?

Star Wars: The Rise of Skywalker. Foto: Lucasfilm

7. LUKE Y SU X-WING

Rey huye al planeta Ahch-To, pues tiene miedo de caer en el lado oscuro de la Fuerza. En el planeta, destruye la nave de Kylo y decide quedarse ahí. Sin embargo, aparece el fantasma de Luke Skywalker y la ayuda a sacar su nave X-Wing. ¿Cómo sigue funcionando? En The Last Jedi, se dejó en claro que la nave había sido destruida antes de ser abandonada.

Star Wars: The Rise of Skywalker. Foto: Lucasfilm

8. BABU FRIK Y ZORII

El Emperador destruye el planeta Kijimi, donde viven ambos personajes. Sin embargo, en la batalla final contra la flota del Destructor de la Estrella de la Muerte, Babu Frik y Zorii aparecen para unirse a la pelea.

Star Wars: The Rise of Skywalker. Foto: Lucasfilm

9. LAS VOCES JEDI

Cuando más necesitaba fuerzas, Rey escuchó las voces de los antiguos Jedi. El primer Jedi en aprender a retener su conciencia en la Fuerza después de la muerte fue Qui-Gon Jinn. Esto significa que las voces que se escuchan, murieron antes que Gui-Gon.

Star Wars: The Rise of Skywalker. Foto: Lucasfilm

10. DARTH SIDIOUS Y LA DYAD

Palpatine cambia de planes, desde poseer a su nieta hasta drenar el poder de la Fuerza Dyad, la dualidad entre la luz y oscuridad. Lo extraño de esto es que parece no haber tenido idea de la fuerza del vínculo hasta ahora, a pesar de que ha afirmado que Snoke fue realmente su marioneta.