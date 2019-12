You y Hill House: la extraña conexión entre las dos series de Netflix

The Haunting of Hill House y You son algunas de las producciones originales de Netflix que están siendo más aclamadas, y aunque tienen tramas muy diferentes, habría una extraña conexión que uniría a ambas series.

Todo empezaría con la actriz Victoria Pedretti, quien en el programa de terror interpreta a Nellie Crain y en You le da vida a Love Quinn, como la nueva víctima de Joe. Los dos personajes guardan varias cosas en común, entre ellas, la pérdida de su esposo.

En el caso de Hill House, la pareja de Nellie fue a causa de la maldición, mientras que en la otra serie fue por motivo de una enfermedad, dando como resultado que queden viuda a muy temprana edad.

Tráiler de You

Otro punto en común, es que tienen un hermano mellizo con una profunda unión y que intentarán salvarlos de alguna forma. Nelly tiene a Luke, quien se vio sumergido en el mundo de las drogas debido a sus traumas de la infancia y Love cuenta con Forty, que por casualidad se encuentra en la misma situación debido a las presiones familiares y por fracasar como productor de cine.

Aunque no hay nada oficial que indique que los dos personajes cuenten con su propio multiverso o estén presentes en diferentes líneas temporales, no puede quedar de lado la gran cantidad de coincidencias y similitudes entre las dos series de Netflix.