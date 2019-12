The Witcher, la serie producida por Netflix, es una de las producciones de la plataforma que ha tenido buena recepción por parte del público.

Quizá una de las mayores críticas de The Witcher, proviene cómo la adaptación logra trabajar las historias de Geralt, Yennefer y Ciri juntas mucho antes de lo leído en los libros.

Si se tratara de una adaptación directa de lo que se ha escrito, Ciri básicamente habría estado ausente durante toda la temporada, solo para aparecer en la nueva tanda de episodios y cambiar la naturaleza de la serie.

The Witcher - tráiler

Es así que la showrunner; Lauren S. Hissrich ha compartido el guion de la serie, en donde se puede leer un final diferente para la primera temporada. Te advertimos que si no has visto The Witcher, lo que vendrá a continuación contiene grandes spoilers.

Alerta de spoiler.

En la escena final del episodio “Mucho más”, el octavo capítulo de la primera temporada del programa, Geralt de Rivia (Henry Cavill) finalmente conoce a Ciri (Freya Allan) por primera vez, de verdad, mientras deambula por el bosque, cerca de Sodden.

En el corte final, simplemente murmura una línea sobre el destino y las personas vinculadas por él, a lo que Ciri retrocede y pregunta: "¿Quién es Yennefer?" La escena se corta y suena la música.

Según Hissrich, la escena real que fue filmada inicialmente fue más detallada, pero fue editad, lo que cambiaría el final que conocemos en la serie.