La sexta y última temporada de BoJack Horseman ya se encuentra en línea, pero no los últimos ocho capítulos pertenecientes a la segunda tanda que verá la luz del día a finales del próximo enero.

El último episodio “A Quick One, While He’s Away” nos mostró cómo un reportero profundizó en las circunstancias que rodean la muerte de la estrella de pop Sarah Lynn, así como a la supuesta hija de BoJack, Hollyhock, yendo a una fiesta. Así, los fans ahora discuten si el protagonista podría no merecer una vida mejor después de todas las personas que lastimó.

De esta manera, la primera mitad de la última temporada llegó a su fin. Los fans tendrán un tiempo para reflexionar y no es para menos. No solo su imagen de BoJack cambiará, sino también la de Hollyhock, un personaje al que los fanáticos han visto evolucionar a pasos agigantados.

Al parecer, la segunda mitad servirá como una suerte de redención para BoJack Horseman y un merecido ajuste de cuentas para las personas con las que se cruzó en su vida.

BoJack Horseman, su destino final

Lo cierto es que, contra todo pronóstico, BoJack ha cambiado. Asimismo, la serie también supo reinventarse con el transcurso de las temporadas, pero sin perder su esencia. Desde la primera temporada, expuso la deconstrucción de sus personajes al igual que las conductas entre los mismos.

Luego que el protagonista fue llevado al límite, se encuentra luchando para reparar sus vínculos. Si lo logrará o no, dependerá finalmente de los guionistas que harán de jueces. Una cita imperdible en Netflix.