Mejores películas del 2019: más de 300 críticos escogen a sus favoritas [VIDEO]

Como todos los años, IndieWire reúne a críticos de cine de todo el mundo para elegir a las mejores películas de los últimos 12 meses. La encuesta de este 2019 incluyó la participación de 304 críticos, por lo que es considerada ‘la más grande en la historia’ del portal especializado.

Pero las películas no fueron las únicas elegidas, entre las listas que participaron los especialistas se encuentran también elecciones para mejor director, mejor actriz, mejor actor, mejor guión, mejor ópera prima, mejor fotografía, mejor documental y mejor película extranjera.

En un pequeño resumen, los miembros del poll de críticos de IndiWire eligieron al cineasta de “Parasite” Bong Joon Ho en la categoría Mejor Director y Mejor Guión, mientras que Lupita Nyong’o se quedó como mejor actriz por “Us”. Por otro lado, Adam Driver fue seleccionado como Mejor actor por su participación en “Marriage Story”. A continuación los resultados oficiales:

MEJOR PELÍCULA 2019, según IndieWire

1. Parasite

2. The Irishman

3. Marriage Story

4. One Upon a time in Hollywood

5. Portrait of a Lady on Fire

6. Dolor y Gloria

7. Uncut Gems

8. The Souvenir

9. Joker

10. Mujercitas

11. The Farewell

13. Transit

14. El Faro

15. Us

16. A Hidden Life

17. Ad Astra: Hacia las Estrellas

18. Long Day’s Journey Into Night

19. Atlantics

20. High Life

21. 1917

22. The Last Black Man in San Francisco

23. Jojo Rabbit

24. An Elephant Sitting Still

25. Midsommar