The Falcon and the Winter Soldier: filtran imágenes que conectan con los X-Men

Durante los últimos días se han revelado imágenes sobre The Falcon and the Winter Soldier, donde no solo se han visto a Anthonie Mackie y Sebastan Stan como Sam Wilson y Bucky Barnes, sino también, una clara referencia a los X-Men.

Recordemos que en la pasada San Diego Comic Con 2019, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, declaró que muy pronto veríamos a los X-Men y Los 4 Fantásticos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). ¿Los mutantes aparecerán por primera vez en la serie de Disney+?

En la imagen del rodaje de The Falcon and the Winter Soldier se puede ver la bandera de Madripoor. La luna creciente roja, la estrella y la cabeza de un león sobre la pared del jardín. El mismo símbolo que aparece en los cómics de la isla ficticia.

Isla Madripoor en el set de rodaje. Foto: Twitter

La isla Madripoor apareció por primera vez en 1985 en el cómic New Mutants número 32. Es un foco de actividad criminal y está dominada por supervillanos. Aparece mayormente en las historias de los X-Men, donde el mutante Wolverine es el más involucrado.

Isla Madripoor en los cómics. Foto: Marvel

Marvel Studios se encuentra expandiendo el universo de su UCM gracias a Disney+, por lo que no sería nada descabellado que los nuevos personajes hagan su primera aparición en las series que formarán parte de la Fase 4 y 5.

La serie The Falcon and the Winter Soldier llegará a finales del 2020 en Disney+, a ello se le sumarán otros estrenos como WandaVision y Loki.