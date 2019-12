Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, estuvo respondiendo preguntas en Nueva York Film Academy con respecto a lo que se avecina en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Entre tantas revelaciones, hubo una que llamó la atención de los fans.

Tras los sucesos de Avengers: Endgame, más de uno se estuvo preguntando sobre cuál de todos los vengadores era el más fuerte del UCM. Incluso quién hubiese sido capaz de derrotar al mismísimo Thanos sin ningún problemas. ¿Cuál fue su respuesta? Wanda Maximoff.

El público asistente estaba a cargo de realizar las distintas preguntas a Kevin Feige. Una de ellas fue sobre cuál vengador era el más fuerte del UCM, después de Avengers: Endgame.

Kevin Feige respondió que “era interesante, si miras Endgame, Wanda Maximoff iba a matar a Thanos. Él estaba desesperado y había un miedo que nunca se le vio a Thanos”. Y de haber sido por él, Wanda hubiese matado al titan en esa película.

Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, hizo su primera aparición en el UCM en Avengers: Age of Ultron. Tras esto, se unió a los héroes más poderosos del planeta y estuvo presente en Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Wanda Maximoff es interpretada por Elizabeth Olsen. Foto: Marvel

El futuro para Scarlet Witch es más que prometedor, pues tiene una serie que se encuentra en rodaje: WandaVision, la cual se estrenará bajo la plataforma de Disney+. Sin embargo, eso no es todo, pues el mismo Kevin Feige la confirmó como co-protagonista de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.